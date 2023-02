Ein musikalisches "Wir preisen dich, Herr" eröffnete den Gottesdienst. Vorgetragen wurde es vom "MGV Frohsinn" , der an diesem Abend unter der Leitung von Alexander Link erstmals als "gemischte Gesangsgruppe" in Erscheinung trat. Pfarrer Steffen Banhardt begrüßte die Gottesdienstbesucher und sprach gemeinsam mit ihnen Psalm 84, in dem "Gottes Haus" besungen wird. Dann richtete Ortsvorsteher Robin Seib das Wort an die Anwesenden.

Brombach. 750 Jahre Brombach: Ein Gottesdienst in der mit wunderschönen Fresken aus dem 15. Jahrhundert ausgemalten Maria-Magdalena-Kirche machte am Samstag den Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, mit denen der kleine Eberbacher Ortsteil das große Jubiläum begehen will.

Von Barbara Nolten-Casado

Ortsvorsteher Robin Seib (l.) und Festausschussvorsitzender Peter Layer. Foto: Nolten-Casado.

Ein musikalisches "Wir preisen dich, Herr" eröffnete den Gottesdienst. Vorgetragen wurde es vom "MGV Frohsinn", der an diesem Abend unter der Leitung von Alexander Link erstmals als "gemischte Gesangsgruppe" in Erscheinung trat. Pfarrer Steffen Banhardt begrüßte die Gottesdienstbesucher und sprach gemeinsam mit ihnen Psalm 84, in dem "Gottes Haus" besungen wird. Dann richtete Ortsvorsteher Robin Seib das Wort an die Anwesenden.

Lange habe Corona es ungewiss erscheinen lassen, ob das Jubiläum überhaupt entsprechend gefeiert werden könne, erläuterte Seib. Doch nun, nach Abklingen der Pandemie, habe sich der Ortschaftsrat ganz kurzfristig zusammengesetzt, um "in relativ kurzer Zeit doch noch ein Festjahr auf die Beine stellen zu können". Die Vorstände der Brombacher Vereine wurden mit ins Boot geholt, Peter Layer zum Leiter des Festausschusses für "750 Jahre Brombach" gekürt, Bürgermeister Peter Reichert – neben dem Ortsvorsteher – als Schirmherr gewonnen. Gemeinsam mit Stadtarchivar Dr. Marius Golgath habe man die Grundlagen für eine Präsentation zur Dorfgeschichte erarbeitet, die beim Festwochenende im Sommer vorgestellt werden soll.

"Wer waren die ersten Brombacher? Wann und wo entstanden die ersten Behausungen? Wann hat man mit dem Bau der Kirche begonnen? Und wann entstand unsere Mühle?" Fragen wie diese treiben auch Festausschussleiter Peter Layer um, wie er den Gottesdienstbesuchern anschließend verriet. Antworten darauf erhoffe er sich von den diversen Veranstaltungen im Laufe des Festjahres.

Neben der Pflege des Brauchtums wie etwa dem "Feuerrad am Schützenhaus" oder dem "Stellen des Maibaums" erwarte die Brombacher und ihre Gäste im Jubeljahr zum Beispiel eine "offene Wanderung zu den Spuren unserer Vergangenheit", informierte Layer. Für eine Bilderausstellung bat er die Bevölkerung noch um alte Bilder von Brombach als Leihgabe. Ein Festwochenende, ein Brotback- und Keltertag an der Mühle sowie ein Filmabend sollen das Programm abrunden.

Ein "Großer Gott, wir loben dich", von Orgel und Gemeinde angestimmt, leitete über zur Predigt. Hier stand die mit dem Dorf stets eng verknüpfte Geschichte der Maria-Magdalena-Kirche im Mittelpunkt. Als kleines Kirchlein sei sie im 13. Jahrhundert gebaut worden, als Wehrkirche, die in Notzeiten auch als Zufluchtsort diente, erläuterte Pfarrer Banhardt. "In dem, was heute der Altarraum ist, traf man sich, hier wurde Gottesdienst gefeiert". War die Kirche ursprünglich ein katholisches Gotteshaus, so wurde sie wohl bereits in den 1520er Jahren evangelisch. Doch sei sie heute "Kirche für alle, egal, welcher Konfession sie angehören", betonte der Pfarrer.

Banhardt berichtete von der Bemalung des Chorraums mit Heiligen und Spruchbändern, die irgendwann mit dem deutschen Text des Glaubensbekenntnisses beschriftet wurden. Er erwähnte die Erweiterung der Kirche im 19. Jahrhundert und den Einbau des Gemeinderaums auf der Empore. Und er sprach von der Gemeinschaft der Menschen "hier im Tal": "Es ist spürbar, dass Brombach zusammenhält."

"Der Mond ist aufgegangen", sang die Gemeinde zum Abschluss des Gottesdienstes, nach Fürbitten und Segen. Und tatsächlich: Beim Verlassen der Kirche sah man ihn mild herablächeln aufs beschauliche Dorf im Odenwald.