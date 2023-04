ebb-kooperation-info

> Die Volksbank Neckartal-Stiftung wurde vor zehn Jahren mit einem Startkapital von einer Million Euro gegründet. Sie ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Eberbach.

> Seit ihrer Gründung hat sie mehr als 300.000 Euro in Projekte investiert und an Spenden in die Region ausgeschüttet.

> Unterstützt wurden und werden zum Beispiel das