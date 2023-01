"Normalerweise hättest du hier aussteigen können", erinnerte Leo Johmann vom Heimatverein Neckarelz-Diedesheim an die nasse Vorgeschichte des Burggrabens. Als er vor 75 Jahren als kleiner Junge vor dem Neck am Hirsch gestanden sei, habe dieser bereits allerlei prophetische Worte über eine neue Narrenstadt gesprochen. Mit dem Dreikönigsmarkt, Auftaktveranstaltung der 1250-Jahr-Feiern von ...

Mit einem dreifachen "Ahoi!" begrüßten die Untertanen von Prinz Karneval die drei grünen Flussgeister. Die größte Überraschung beim Näherkommen des Narrenschiffs: Dieses Jahr ist der Neck erstmals in der langen und traditionsreichen Geschichte der Neckario eine Neck. Will sagen: Eine Flussjungfrau trägt nun den Dreizack. "Schön war’s und stürmisch", beschrieb Jennifer Bartz die Reise in die Welt der Menschen.

Von Peter Lahr

"Über den Wolken", intonierten die Schnoogebadscher, die mit stimmungsvoller Gugge-Musik den Festzug durch den Ort anführten. Ziel war der Burggraben mit dem Dreikönigsmarkt – eine eindrucksvolle Freiluft-Kulisse für Reden, Feiern, Musik und Ehrungen durch den Narrenring.

Mit Kim Bäumgärtner und Ines Neser standen ihr beim Zug zum Tempelhaus zwei nicht minder charmante Nixen zur Seite. "Das ist nicht schlimm, das tut nicht weh, denn der Neck als Frau ist doch auch schee!", reimte die Neue. Sichtlich froh schien die Obernixe, nach zwei Jahren Wartezeit endlich wieder das Reich der Menschen und Narren betreten zu können. Da habe sich allerhand getan, "da draußen im Länd", hieß es in ihrer Regierungserklärung. Immerhin herrsche auch weiter ein Heizöltankverbot im Neckar und bei der Grundsteuererklärung für das nasse Reich sei völlig klar, dass der Kanzler der Hausherr der Bundesschifffahrtsstraße sei. Ahoi! Ahoi! Ahoi!

Ebenso visionär, meinte Obernarr Martin Husfeld, sei der letztjährige Orden, auf dem der Neck Corona besiege. "Mit einem Bepper upgedatet", freuten sich später diverse Abordnungen befreundeter Narren darüber. "Karneval ist doch nicht schwer", das neue Kampagnenlied, stimmte Husfeld gemeinsam mit Klaus Brommer und allen Gästen an.

Der überirdischen Eleganz der Nixen erlag Manfred Beuchert, dem es als Beauftragten des Mosbacher Rathauses und der Räte oblag, das – ziemlich leere – Stadtsäckel kampflos auszuhändigen. Mit dem angeblich nicht stinkenden Geld hing auch die erste Narrenschelte zusammen. Denn eine freche Elster (Nadja Klaus) gemahnte an das richtige Ausfüllen der Grundsteuererklärung. Das war im Wortsinn zum Niederknien – zumindest für den Antragsteller.

Ganz ohne Formular, doch dafür mit Urkunden und Orden enterte Ralf Lorenz die Bühne. Der Mudauer vertrat den Narrenring Main-Neckar und ehrte langjährige Neckario-Aktive. Einen Verdienstorden in Silber gab es für Annegret Zimmermann, Martina Zuber und Michael Brohn. "Stufe zwei" erreichten mit einem Verdienstorden in Gold Martin Husfeld und Klaus Brommer.

Zwei waschechte "Urgesteine" freuten sich über einen Verdienstorden in Gold mit Brillanten, nämlich Ingrid Stecher und Klaus Pollakowsky. Der Vizepräsidentin oblag es nun, die Abordnungen zu begrüßen. Gekommen waren Narrengruppen aus Binau, Gundelsheim, Schwarzach, Haßmersheim, Aglasterhausen, Wiesenbach und Reihen, ebenso die Stadtmauergarde der Kolpingfamilie Mosbach und die Sattelbacher Ratze. The Länd ist also fest in Narrenhänd.

Das Finale der Auftaktfeierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der drei Gemeinden untermalte am Abend die Band "Livingroom" – vor zahlreichen Gästen im von Buden gesäumten und stimmungsvoll illuminierten Burggraben.