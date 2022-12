Ein Höhepunkt wird das große Altstadtfest sein, das am 1. und 2. Juli, Samstag und Sonntag, stattfindet. Dabei spielen am Samstagabend Buchener Bands auf zwei Bühnen, die in der Altstadt aufgebaut werden. Die Bewirtung übernimmt die Buchener Gastronomie. Am Sonntag ist eine Stadtrallye für Kinder geplant. Musikvereine und Chöre sorgen sonntags zudem für ein musikalisches Programm.

Los geht es am Mittwoch, 28. Juni, mit einem Festakt in der Stadthalle für Bürger und geladene Gäste. "Das Bühnenprogramm wird ein kurzweiliger Ausblick auf das Jubiläum sein und das Programm anteasern", sagt Sarah Wörz. Festreden sind keine geplant. Teilnehmen können rund 700 Personen, und die Plätze sollen gegebenenfalls verlost werden.

Buchen. (tra) Die Buchener können sich auf Monate voller abwechslungsreichem Programm freuen: 2023 und 2024 feiert die Stadt ein Doppeljubiläum: zum einen "1250 Jahre Ersterwähnung Buchen" und zum anderen "50 Jahre neue Stadt Buchen".

Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler sowie Sarah Wörz und Karoline Bichler vom Fachbereich Touristik, die den Festausschuss bilden, stellten am Mittwoch bei einem Pressegespräch im Rathaus einen Teil des Programms vor.

"Das Doppeljubiläum wird in zwei Halbjahresblöcke geteilt: 1250 Jahre Ersterwähnung Buchens und 50 Jahre neue Stadt Buchen", erläuterte Kohler. Das 1250-Jahr-Jubiläum wird von Juni bis Dezember gefeiert, und der Fokus wird dabei auf die Kernstadt gelegt.

Los geht es am Mittwoch, 28. Juni, mit einem Festakt in der Stadthalle für Bürger und geladene Gäste. "Das Bühnenprogramm wird ein kurzweiliger Ausblick auf das Jubiläum sein und das Programm anteasern", sagt Sarah Wörz. Festreden sind keine geplant. Teilnehmen können rund 700 Personen, und die Plätze sollen gegebenenfalls verlost werden.

Es wird auch ein ganz besonderes Festbuch geben: "Buchen wimmelt". "Das Wimmelbuch wird etwa zehn Buchener Motive umfassen, die Davorin Manovic gestaltet", so Kohler. "Bürger können auch Bilder von sich selbst einsenden, die dann ins Buch kommen." Auch Personen des öffentlichen Lebens werden zu sehen sein. Es ist eine Auflage von 3000 Exemplaren geplant. Das Wimmelbuch soll im November 2023 erscheinen.

Auch interessant Josef Frank wird 90: Ohne ihn wäre Buchen heute nicht Buchen

Auch im öffentlichen Raum wird die Kunst eine Rolle spielen: Der Kunstverein Neckar-Odenwald realisiert das Kunstprojekt "Facetten einer Stadt". "Dabei können Bürger Vorschläge für Buchener Motive einsenden, die dann von Künstlerin Sofia Greff gezeichnet werden", berichtet Stadtarchivar Kohler. Die Bilder werden dann im Stadtgebiet aufgehängt. Gegen eine Spende haben auch Unternehmen die Möglichkeit, sich auf diese Weise zu präsentieren. Die Ausschreibung ist für Januar geplant.

Ein Höhepunkt wird das große Altstadtfest sein, das am 1. und 2. Juli, Samstag und Sonntag, stattfindet. Dabei spielen am Samstagabend Buchener Bands auf zwei Bühnen, die in der Altstadt aufgebaut werden. Die Bewirtung übernimmt die Buchener Gastronomie. Am Sonntag ist eine Stadtrallye für Kinder geplant. Musikvereine und Chöre sorgen sonntags zudem für ein musikalisches Programm.

Eine Woche später geht es dann sportlich weiter: Am Samstag, 8. Juli, findet am Skatepark ein Skate-Wettbewerb mit Bewirtung statt. "Es handelt sich um ein kleines Sportfest auf der ,Alla Hopp’-Anlage, und eine Jury aus älteren Skatern wird die Teilnehmer bewerten", so Kohler. Der Wettbewerb wird von Alexander Weinlein, Markus Dosch, Danny Winterholler und Lias Breunig organisiert. Bei schlechtem Wetter wird der Termin verschoben.

Neben Sport und Kunst gibt es auch breiten Raum für Kultur. Unter dem Motto "BCH liest" werden von der Buchhandlung Volk und der Stadtbücherei verschiedene Open-Air-Lesungen angeboten. Unter anderem wird Denis Scheck mit "Schecks kulinarischer Kompass" dabei sein. Es gibt auch einen Mundart-Workshop mit Dr. Isabell Arnstein von Professor Hubert Klausmann von der Universität Tübingen. Die genauen Termine werden jeweils noch festgelegt. Zudem ist eine Postkarte "Typisch Buche" geplant. Es wird auch ein Heimatbuch "1250 Jahre Buchen" herausgegeben: 15 Autoren steuern über 20 Beiträge zur Stadtgeschichte bei.

Auch im Herbst wird Programm geboten: Alexander Weinlein und Markus Dosch organisieren den bunten Abend mit dem passenden Namen "Buntes Parkett". An diesem Abend können sich Tanzgruppen aus Kernstadt und Stadtteilen präsentieren. Der genaue Termin wird ebenfalls noch festgelegt.

Das Jahr endet dann mit einer stadtgeschichtlichen Ausstellung, die am Sonntag, 5. November, im Steinernen Bau eröffnet wird. "In der Ausstellung werden Exponate aus dem Bezirksmuseum und dem Stadtarchiv gezeigt", so Tobias-Jan Kohler.

Man kann sich zudem das ganze Jahr hindurch vom Stadtjubiläum begleiten lassen: Es wird ein Jahreskalender in Form eines Wochenkalenders erscheinen, der den Zeitraum von Juni 2023 bis Juni 2024 umfasst und historische Ereignisse der Stadt Buchen zeigt. Verkaufsstart ist im Juni 2023.

Das Jubiläum "50 Jahre Neue Stadt Buchen" wird sich der Kommunalreform widmen und vom Januar bis August 2024 stattfinden. Dabei stehen die Stadtteile im Mittelpunkt. Es gibt zudem ein großes Abschlussfest. Das Programm wird zu gegebenem Zeitpunkt in der RNZ veröffentlicht.

Info: Die Homepage www.buchen-feiert.de wird Anfang 2023 online gehen. Dort kann man dann unter anderem auch Fotos für das Wimmelbuch und das Kunstprojekt einreichen.