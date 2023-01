Diedesheim. (cao/pm) In Zeiten des Fachkräftemangels müssen Unternehmen kreativ werden und potenzielle Hürden der Kontaktaufnahme möglichst gering halten, idealerweise sogar vollständig abbauen. Genau das wird das Diedesheimer IT-Unternehmen MPDV am 7. Februar versuchen – und lädt zum "Coffeedate" ein.

Interessierte haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich mit Mitarbeitenden auszutauschen und Fragen zu stellen – ungezwungen und unkompliziert bei einer Tasse Kaffee, einem Cappuccino oder auch Tee, ohne Bewerbungsunterlagen oder Motivationsschreiben. Das Angebot richtet sich an alle Interessierten, die sich MPDV als potenziellen Arbeitgeber vorstellen können. Also sowohl an Menschen, die sich bereits mit dem IT-Unternehmen beschäftigt haben, als auch an jene, die auf der Suche nach neuer Herausforderung sind.

Ob in der Softwareentwicklung, im Kundensupport, im Projekt- oder Account Management oder im Marketing: Offene Stellen gebe es in vielen Bereichen. Jobs sind für Berufseinsteiger, leitende Positionen und Quereinsteiger ausgeschrieben, in Vollzeit und in Teilzeit, heißt es von Firmenseite. Auch Ausbildungs- und Studienplätze – sowohl in Mosbach als auch an anderen Standorten der Gruppe – biete man an. Da MPDV kontinuierlich wachse, ergäben sich "fast täglich neue Möglichkeiten".

Frühaufsteher sind von 7.30 bis 9 Uhr zum Coffeedate eingeladen. Aber auch während der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr sowie nach Feierabend (16 bis 18 Uhr) stehen die Mitarbeitenden für Fragen bereit. Anmeldungen sind erforderlich unter www.mpdv.com/coffeedate.