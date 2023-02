Buchen. (pm/tra) Die Region hat einen großen Faschenachter und Aktivposten des Ehrenamts und des Brauchtums verloren: Peter Weinlein, ein Urgestein der Faschenacht, ist am 14. Februar im Alter von 73 Jahren gestorben. Insgesamt engagierte er sich über 50 Jahre lang aus ganzem Herzen für die Faschenacht im Gebiet des Narrenrings Main-Neckar.

Für sein Wirken wurde Weinlein, der von 1999 bis 2021 Mitglied im Präsidium des Narrenrings war und im Herbst 2021 zum Ehrenmitglied ernannt wurde, im Narrenring Main-Neckar und im Bund Deutscher Karneval mit den höchsten Auszeichnungen geehrt. Als Buchener trat er 1971 in die FG "Narrhalla" ein und war dort viele Jahre lang Zugleiter des Rosenmontagszugs.

Weinlein war im Narrenring vor allem auch aufgrund seiner offenen und herzlichen Art außerordentlich beliebt und brachte viele Vereine in den Narrenring. Er vertrat den Narrenring in ganz Deutschland: bei Narrentreffen, Narrensprüngen, Verbandstagungen, dem Empfang des Landes im neuen Schloss am Fastnachtsdienstag oder auch beim Treffen der Tollitäten im Bundeskanzleramt.

Er war nicht nur in ganz Deutschland mit den Fastnachtern vernetzt, sondern war auch mit dem Brauchtum in der Schweiz, Frankreich oder Österreich verbunden. Gemeinsam mit Henry Pfündel hegte und pflegte er "Die Marotte", die als Verbandszeitschrift fungiert und die Mitgliedsvereine nicht nur mit Infos, sondern auch mit Episoden aus der Faschenacht versorgt. "Peter war die gute Seele im Narrenring und wird ein immerwährendes Andenken hinterlassen", würdigt Präsident Stefan Schulz den Verstorbenen.

Um Peter Weinlein trauern seine Frau Jutta, seine Familie und Freunde. Die Beerdigung findet am Freitag, 24. Februar, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Buchen statt. Es wird gebeten, in Ornat und Häs zu erscheinen.