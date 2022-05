Bürger sollen mitentscheiden

Osterburken. (F) Gibt es bald einen neuen DHL-Standort in Osterburken? Mit dieser Frage befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Baulandhalle. Der Stadt liegt eine offizielle Anfrage der Deutschen Post DHL-Group vor, die auf einer 17 Hektar großen Fläche in der Nähe der Autobahn ein Paketzentrum bauen will.

"Sie haben es sicherlich in der Presse gelesen",