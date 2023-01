Hardheim/Bad Mergentheim. (pm) Genau eine Stunde und fünf Minuten war das neue Jahr alt, als das gesunde Mädchen Imea Ida Wittmann das Licht der Welt im Caritas-Krankenhaus erblickte. Damit war das Kind Hardheimer Eltern das erste von insgesamt vier Babys, die am Neujahrstag 2023 in der Bad Mergentheimer Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe geboren wurden.

Die Geburt verlief problemlos, und die kleine Imea Ida – 50 Zentimeter groß und 2970 Gramm schwer – schlief sogar beim Fototermin friedlich in den Armen ihres Vaters Stefan Wittmann mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht ein. "Wir freuen uns sehr über ein weiteres wundervolles Familienmitglied", sagt die stolze Mama Kim Wittmann. Zuhause in Hardheim wartet schon der große Bruder Milo darauf, sein Schwesterchen kennenzulernen.

Mit der Familie freut sich das geburtshilfliche Team im Caritas-Krankenhaus, das auf ein arbeits- und vor allem erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken kann: Mit 1300 Geburten blieb das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim im vergangenen Jahr nur ganz knapp hinter dem Rekord des Vorjahrs von 1307 Geburten. 2022 gab es 27 Zwillingsgeburten, sodass insgesamt 1327 Kinder im Krankenhaus das Licht der Welt erblickten.

"Die gleichbleibend hohe Zahl der Geburten zeigt, dass sich die Frauen bei uns im Krankenhaus während der Geburt sicher und gut aufgehoben fühlen und die hohe Qualität der Geburtshilfe bei uns im Haus schätzen", betont Oberarzt Dr. Sönke Ebert. Insgesamt liegen die 700 Jungen – zumindest was die Anzahl betrifft – wie schon in den vergangenen Jahren deutlich vor den Mädchen mit 627. Am Neujahrstag hatte allerdings mit Imea Ida ein Mädchen die Nase vorn.