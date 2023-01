Walldürn. (ankf) Das wohl mit der meisten Spannung erwartete Thema der Gemeinderatssitzung am gestrigen Montag in Walldürn – die anstehende Bürgermeisterwahl – blieb zu Teilen unbeantwortet. Bürgermeister Markus Günther hüllt sich noch in Schweigen, ob er erneut seinen Hut in den Ring werfen wird.

Eine Antwort will er frühestens im Nachgang der Februarsitzung des Gemeinderats geben. "Ich möchte erst den Haushalt verabschieden. Das Thema steht im Februar im Vordergrund", so der Bürgermeister auf Nachfrage der RNZ.