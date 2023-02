Neudenau. (zg/cao) Am 5. März wird in Neudenau ein neuer Bürgermeister gewählt. Der dritte Kandidat heißt Stefan Emert. Geboren 1964 und in der Stadt Neudenau aufgewachsen, lebt er heute mit seiner Frau Saskia und den zwei erwachsenen Kindern in Siglingen.

Nach der Ausbildung zum staatlich geprüften Wirtschafter für Landbau und seiner Zweitausbildung zum Gas- und Wasserinstallateur,