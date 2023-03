Von Rüdiger Busch

Buchen/Walldürn. Krieg in der Ukraine, Inflation, Lieferengpässe und Fachkräftemangel: Trotz dieser und weiterer dunkler Vorzeichen ist es der Volksbank Franken gelungen, 2022 leicht zu wachsen, ein positives Ergebnis zu erzielen und ihre starke Stellung in der Region noch auszubauen: "Rund 60 Prozent der Einwohner in unserem Geschäftsgebiet sind Kunden