Der Straßenverkehr in der 22-Millionenstadt war für europäische Verhältnisse chaotisch und nervenaufreibend. Massen an Autos, Motorrädern, Fahrrädern und Rikschas (heute meist motorisiert), die der Personenbeförderung dienen, versuchten – oft vergeblich – schneller als schrittweise voranzukommen, begleitet durch ein permanentes ...

Streetdance-Gruppe "Next Level" zu Festival in Indien eingeladen

Buchen: Streetdance-Gruppe "Next Level" zu Festival in Indien eingeladen

Laut Programmplan waren die Auftritte auf die letzten beiden Aufenthaltstage terminiert. Demnach stand ein Tag für die weltberühmten Sehenswürdigkeiten Mumbais zur Verfügung. Den nutzten die Buchener natürlich – und kamen während der Sightseeing-Tour nicht mehr aus dem Staunen heraus: Sie erlebten "The Indian way of life", also die indische Lebensweise, als Lehrbeispiel hautnah in der Praxis.

Dass man von den Organisatoren eingeladen wurde, um die Show vor einem außergewöhnlich großen indischen Publikum zu präsentieren, empfinden die Tänzerinnen und Tänzer, Choreograf Kevin Sauer und Projektleiter Volker Schwender als besondere Ehre. Somit flogen sie am 25. Dezember über Dubai nach Mumbai, waren bis 31. Dezember in Indien. "Next Level" wurde von den studentischen Organisatoren und Betreuern sehr freundlich begrüßt und über den Ablauf des Festivalprogramms und ihrer Auftritte in der "Convocation Hall" informiert.

Buchen/Mumbai. (vs) Die Hip-Hop-Gruppe "Next Level" war bei " Mood Indigo", dem größten Kulturfestival Asiens, zu Gast . Die Tänzerinnen und Tänzer zeigten in Mumbai, was sie können, begeisterten wie gewohnt ihr Publikum und konnten in der größten Stadt Indiens eindrückliche Erfahrungen sammeln.

Buchen/Mumbai. (vs) Die Hip-Hop-Gruppe "Next Level" war bei "Mood Indigo", dem größten Kulturfestival Asiens, zu Gast. Die Tänzerinnen und Tänzer zeigten in Mumbai, was sie können, begeisterten wie gewohnt ihr Publikum und konnten in der größten Stadt Indiens eindrückliche Erfahrungen sammeln.

Aber wie kam es überhaupt zu diesem besonderen Auftritt? Das IIT (Indian Institute of Technology Bombay) fand die Buchener Tanzgruppe auf Instagram. "Als uns das IIT – wie wir inzwischen wissen, ist es das Elite-College Indiens – entdeckte und für sehr gut befand, luden die Organisatoren uns zu zwei Auftritten zum ,Mood Indigo’-Festival ein", berichtet Volker Schwender, Leiter des Integrations- und Präventionsprojektes Hip-Hop-Breakdance im TSV Buchen.

Seit 52 Jahren organisieren die Studenten des IIT dieses riesige Festival vieler Kunstrichtungen jährlich auf dem riesigen Universitätscampus. Das "Mood Indigo" soll nicht nur ein Fest sein, sondern ein Ausdruck von Lebendigkeit, eine Plattform zum Feiern der Kunstformen. Es hat sich im Laufe der Jahre auch zu einer Plattform für globale und kulturelle Interaktion entwickelt.

Dass man von den Organisatoren eingeladen wurde, um die Show vor einem außergewöhnlich großen indischen Publikum zu präsentieren, empfinden die Tänzerinnen und Tänzer, Choreograf Kevin Sauer und Projektleiter Volker Schwender als besondere Ehre. Somit flogen sie am 25. Dezember über Dubai nach Mumbai, waren bis 31. Dezember in Indien. "Next Level" wurde von den studentischen Organisatoren und Betreuern sehr freundlich begrüßt und über den Ablauf des Festivalprogramms und ihrer Auftritte in der "Convocation Hall" informiert.

Laut Programmplan waren die Auftritte auf die letzten beiden Aufenthaltstage terminiert. Demnach stand ein Tag für die weltberühmten Sehenswürdigkeiten Mumbais zur Verfügung. Den nutzten die Buchener natürlich – und kamen während der Sightseeing-Tour nicht mehr aus dem Staunen heraus: Sie erlebten "The Indian way of life", also die indische Lebensweise, als Lehrbeispiel hautnah in der Praxis.

Der Straßenverkehr in der 22-Millionenstadt war für europäische Verhältnisse chaotisch und nervenaufreibend. Massen an Autos, Motorrädern, Fahrrädern und Rikschas (heute meist motorisiert), die der Personenbeförderung dienen, versuchten – oft vergeblich – schneller als schrittweise voranzukommen, begleitet durch ein permanentes Hupkonzert.

Jeder fährt so, wie es ihm gerade in den Sinn kommt. Links oder rechts überholen, alles möglich. "Kinder und Erwachsene schleichen sich durch die im Schritttempo fahrenden Blechlawinen und den Stau, und plötzlich steht ein Kind am Seitenfenster und blickt die Fahrer tieftraurig an, in der Hoffnung, ein paar Rupien zu bekommen", berichtet Volker Schwender.

Unglaublich schockierend wirkten auf die Buchener die "brutalen Gegensätze in der Bebauung": Hatten sie eben noch die modernen Wolkenkratzer bestaunt, wurden sie im nächsten Moment plötzlich von Elendsvierteln erschreckt, die aus scheinbar aneinandergeklebten, total schmutzigen und beschädigten Hütten bestanden.

Die eigentlichen Ziele erreichte man aber auch: das Wohnhaus Mahatma Gandhis oder auch das "Gateway of India" (Triumphbogen), eine historische Sehenswürdigkeit am Hafen, die auch indische Touristen zu Tausenden anzieht. Plötzlich waren die Buchener Tänzerinnen und Tänzer gefragt – ohne Show, einfach, weil sie anders als die Menschen in Indien aussahen und folglich zigmal mit Indern und Inderinnen für Fotos posieren sollten.

Am nächsten Tag erfolgte dann die Besichtigung der Eventlocation: Tänzer, Choreograf und Projektleiter konnten zufrieden zur Kenntnis nehmen, dass die "Convocation Hall" auf dem IIT-Campus alle Voraussetzungen für die Showacts erfüllte. Auch das Wichtigste, das Bühnenmaß, stimmte. Im Saal selbst konnten 3000 Zuschauer Platz nehmen.

Es kamen am Ende sogar mehr, ein Teil saß in den Gängen, was aber niemanden störte. Der erste Auftritt war während einer großen Abendveranstaltung eingeplant. Mehr als 3000 indische Zuschauer waren begeistert, applaudierten und bejubelten mit Zwischenrufen den Auftritt der deutschen Tänzerinnen und Tänzer.

Insgesamt war der Ausflug in Indiens größte Millionenstadt Mumbai für alle Buchener ein unvergessliches Erlebnis und führte als Lehrbeispiel bei den Jugendlichen zur Erkenntnis, wie gut es uns hier in Deutschland eigentlich geht.