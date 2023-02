Buchen. (rüb) "Ich verspreche mir von dem Projekt einen echten Mehrwert für Buchen", sagt Melanie Haag, und ihre Vorstandskollegin Simone Farrenkopf ergänzt: "Wenn der Stein ins Rollen kommt, kann daraus etwas Großes für die Stadt und vor allem für die Jugend entstehen."

Das Talentscouting-Projekt des Buchener DSDS-Teilnehmers Arian Golic erfährt viel Unterstützung. Auch die Aktivgemeinschaft ist von der Aktion angetan und bietet deshalb gemeinsam mit dem Sänger ein Gewinnspiel an.

Bekanntlich sucht der 26-Jährige Sängerinnen und Sänger, Musiker, Tänzer, Choreografen, Hair- und Make-up-Stylisten oder Foto- und Videographen – also ein komplettes Team für eine Musikformation, die gemeinsam auf der Bühne stehen soll. Zunächst findet am Samstag, 8. April, ein Talentscouting in der Buchener Stadthalle statt.

Um das Scouting weiter zu bewerben, starten die Aktivgemeinschaft und Arian ein Gewinnspiel auf Instagram. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis einen Reisegutschein über 250 Euro vom Reisebüro Sacher. Außerdem winken sechs Buchener Einkaufsgutscheine à 50 Euro. Die Einkaufsgutscheine können in allen teilnehmenden Buchener Fachgeschäften eingelöst oder als Tankgutschein benutzt werden.

Und so geht es: In ganz Buchen sind Werbebanner für das Talentscouting verteilt. Wer gewinnen möchte, stellt sich für ein Selfie selbst vor ein solches Banner oder fotografiert es ab. Dann das Foto in die Instagram-Story stellen und mit "ariangolic" markieren. Nun noch dem Account folge, und schon landet man im Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 1. März.

Die Banner sind wie folgt in Buchen zu finden: Digitalbanner bei "Hand in Hand" (Walldürner Straße 5), am Einkaufszentrum am Sendeturm (Daimlerstraße 1), im Rathaus (Wimpinaplatz 3), am Verkehrsamt (Hochstadtstraße 2) sowie Analogbanner am Bingler-Kreisel (Bödigheimer Straße) und am Post-Kreisel (Walldürner Straße 21).

Info: Anmeldung zum Casting sind unter www.rnz.de/casting oder auf Instagram oder TikTok mit dem Hashtag #teamariangolic möglich.