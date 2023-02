Buche. (rüb) Nach zwei Jahren Zwangspause hatten die Narren so einiges aufzuholen: Der Rosenmontagsumzug durch die Straßen der Bleckerstadt war bei traumhaften äußeren Bedingungen nicht nur sehr gut besucht, sondern die Stimmung bei den zahlreichen Teilnehmern und den Zuschauern am Wegesrand war einfach nur grandios.

35 Zugnummern hört sich zwar nicht gigantisch an, wenn aber einzelne Gruppen aus mehr als 100 Teilnehmer bestehen – wie beispielsweise die lustige Schar an "Klingemännern" aus Waldhausen –, dann wird die Dimension deutlich.

Fotogalerie: Buchener Rosenmontagsumzug 2023

In dreistelliger Zahl waren natürlich auch die Huddelbätze vertreten, die fröhlich durch die Straßen hüpften. Die Gruppen waren einfallsreich unterwegs: Die "Morreschnorranten" huldigten der Symbolfigur der Faschenacht: "Der Blecker ist unser Hit!" Die Handballer des TSV waren als Piraten "voll in Fahrt", und die Feuerwehr hatte sich den Minions gewidmet, während das Männerballett nach "Bollywood" entführte.

Stark vertreten waren wie gewohnt die Ortsteile und der Narrenring. Doch auch weiter angereiste Gäste fanden den Weg nach Buche, etwa die "Saubach-Hexe" aus Bissingen oder die Guggemusik der "Schäppsturm-Fätzer" aus Hardthausen.

Apropos Musik: Neben der Stadtkapelle sorgten die Guggemusiker aus Schefflenz, die Steinzeittrommler, die Musikvereine aus Heidersbach. Hettigenbeuern, Schlierstadt und Seckach sowie die Musikkapelle Eberstadt für Stimmung und Musik.

Das Zugende zierten wie gewohnt der Elferrat und der Blecker, getreu dem Motto "Geit her, geit her, geit her, und erweist em emol die Ehr". Da musste man nicht zweimal bitten.