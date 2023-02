Buchen. (rüb) Mehr als fünf Jahre stand die "Schlemmerhütte" in der Buchener Daimlerstraße (auf dem Parkplatz des Schuhkoloss) leer, jetzt ist sie wieder mit Leben erfüllt: Seit gut drei Wochen bietet die neue Betreiberin Kerstin Kellum dort in ihrem Imbiss "Little Roadhouse" deutsche und amerikanische Spezialitäten an. "Alles frisch zubereitet", verspricht die 54-Jährige. Auf Tiefkühlkost greife sie nur bei den Pommes zurück.

Kerstin Kellum verfügt über reichlich gastronomische Erfahrung. Zuletzt arbeitete sie in der Küche des Gasthauses "Zum Löwen" in Großeicholzheim. Mit den "Roadhouse"-Gaststätten in Eberstadt und später in Adelsheim war sie zudem zweimal selbstständig tätig.

An dem Imbiss in Buchen sei sie oft vorbeigefahren und habe sich gedacht: "Das wäre es!" Gedacht, getan: Zwar stehen im Außenbereich noch einige Verschönerungsarbeiten an, aber seit 9. Januar hat sie geöffnet und damit ihren Traum wahr gemacht.

Wie eine vor Kurzem veröffentlichte Umfrage ergeben hat, sind Currywurst und Bratwurst nicht mehr die Nummer eins beim Fast-Food-Geschmack der Deutschen. Das liegt wohl auch daran, dass es immer weniger Imbissbuden gibt, im Gegensatz zu Dönerläden, die selbst in kleinen Ortschaften eröffnet werden.

"Ich esse selbst auch gerne mal einen guten Döner", betont Kerstin Kellum, "aber die deutsche Küche darf nicht sterben – egal, ob es ein deutsches Speiselokal ist oder ein Schnellimbiss." Im "Little Roadhouse" gibt es von der Currywurst (in hausgemachter Sauce) bis zum Schnitzelweck alles, was das für deutsche Hausmannskost schlagende Herz begehrt. Und noch viel mehr: US-amerikanische Spezialitäten wie Pulled Pork Fries (gezupftes Schweinefleisch mit einer Barbecue-Sauce und Pommes) oder Blooming Onion (frittierte Zwiebelblüte).

Kerstin Kellums Faible für die amerikanische Küche kommt nicht von ungefähr: Sie war in den USA verheiratet, und ihre drei Söhne besitzen die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ihre Jungs unterstützen sie zeitweise auch im Imbiss.

Die Vereinigten Staaten treffen im "Little Roadhouse" auf Deutschland, und deshalb heißt der Hot Dog bei Kerstim Kellum auch Brat Dog: Dahinter verbirgt sich eine deutsche (Metzger-)Bratwurst im Baguette-Brötchen mit Senf, Gurke und gebratenen Zwiebeln. Mehr nach deutscher Hausmannskost hören sich dagegen die Gerichte des täglich wechselnden Mittagstischs zu fairen Preisen an. Da gibt es beispielsweise Thüringer Bierfleisch mit Salzkartoffeln oder Rindswurst mit Kartoffelstampf. Apropos Rind: Wer kein Schweinefleisch isst oder essen möchte, findet auf der ...