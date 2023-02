Buche. (tra) Beim traditionellen Gänschmarsch passte am Sonntag alles zusammen: Bestens aufgelegte Achierer, die rege vom jahrhundertealten Rügerecht der Buchemer Bürger Gebrauch machten, trafen auf Zuschauer, die sich riesig über den bunten Zug freuten, der sich durch die Altstadt schlängelte und sich gerne aktiv in die lustigen Aktionen der Narren einbeziehen ließen, die beim Umzug Themen glossierten, die in Buche im vergangenen Jahr Ortsgespräch waren.

Beim Buchener Gänschmarsch wurden örtliche Themen augenzwinkernd auf die Schippe genommen. Foto: Tanja Radan

Der bunte Marsch wurde von der Stadtkapelle und den hüpfenden Huddelbätzen angeführt. Für mitreißende Musik sorgten auch die "Morreschnorranten", und die musizierenden Clowns der Kolpingsfamilie brachten ebenfalls Faschenachtsstimmung in die Innenstadt.

Hier ein Auszug der glossierten Themen: Die Maskierten hatten unter anderem ein Thema mitgebracht, das viele Bürger umtreibt: "Die AWN hot die Gebühr versteckt erhöht, de Müll bleibt steh’n und Du guggscht blöd", wurde beim Gänschmarsch die Tatsache gerügt, dass die Restmülltonne im Landkreis nun länger stehen bleibt.

Mit einem Augenzwinkern wurde auch das Schützenmarktzelt 2022 bedacht. "Es Zelt wurd mit 90 Grad gewasche", meinten die Narren, die auf ihrem Wagen ein kleines Campingzelt durch die Stadt fuhren. Seitens der Zuschauer gab es keinen Widerspruch. Das Zelt dürfte in Zukunft also gerne wieder etwas größer ausfallen.

Eine Rüge durften sich auch manche Radfahrer abholen: "Fußgänger springe uff die Seit, wenn schneller Radler macht sich breit."

Auch die Zukunft wurde in den Blick genommen: Neben dem Sportkindergarten sollte Buchen z. B. auch einen "Pflegekräfte-Kindi" haben, um Nachwuchsprobleme mit "früher Weichenstellung" zu lösen. Darauf könnten auch Handwerker, die Stadtkapelle und die "Huddelbätze" zurückgreifen.

Beim Gänschmarsch waren auch wieder die Traditionsgruppen unterwegs: die Strohbären verteilten Umarmungen, "Härle und Fräle" hatten Brezeln dabei und die Müller sowie die Krähwinkler waren ebenfalls mit von der Partie. Der Gänschmarsch war somit auch in diesem Jahr eine absolute runde Sache und machte sowohl den Aktiven als auch den zahlreichen Zuschauern großen Spaß.