An einem Freitagnachmittag versammelt sich eine Gruppe von Lehrern eines städtischen Gymnasiums im Lehrerzimmer. Plötzlich klopft Elternteil Manfred Prohaska an die Tür des Zimmers, um für die Abiturzulassung seines Sohns Fabian (Nick Julius Schuck) zu kämpfen. Schnell gerät die Situation außer Kontrolle ...

Die Rhein-Neckar-Zeitung präsentiert am 10. August wieder die beliebte Ladies Night (Einzelheiten hierzu veröffentlichen wir in Kürze).

Buchen. (joc) Sieben topaktuelle Blockbuster aus allen Genres präsentiert das Buchener Open-Air-Kino , das in diesem Jahr vom 8. bis zum 14. August stattfinden wird. Der Kartenvorverkauf (nur online) beginnt in Kürze. Veranstaltungsort ist wiederum der für eine solche Veranstaltung ideale Innenhof der Buchener Stadtwerke. Die Filme werden auf Großleinwand gezeigt. Und auch die Technik genügt höheren Ansprüchen. Einlass und Bewirtung ab 20 Uhr. Filmstart ist bei Einbruch der Dunkelheit.

Für kühle Getränke sorgt wieder das Team der Videoproduktion Uwe Heck. Exotische Cocktails zaubert Katja mit Team von bar-hamas events & more und für leckere Snacks sorgt das Kiosk-Team des Buchener Waldschwimmbads.

Auch sonst bleibt (fast) alles beim Alten. Als Veranstalter fungieren weiterhin die Videoproduktion Uwe Heck und die Buchener Stadtwerke. Nicht mehr als Veranstalter dabei ist der Dritte im Bunde, die "Löwen-Lichtspiele" Walldürn. Inhaber Nenad Tomasinjak und sein Kino-Team haben aber zugesichert, weiterhin das cineastische Equipment zur Verfügung zu stellen und mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Hier nun das Filmprogramm des Buchener Open-Air-Kinos 2022:

> Eingeschlossene Gesellschaft: Montag, 8. August (Deutschland 2022, 101 Minuten, FSK ab 12, Komödie/Drama).

Mit dem Film „Eingeschlossene Gesellschaft“ startet das Buchener Kino-Open-Air am Montag, 8. August. Foto: zg

> The Lost City: Dienstag, 9. August (USA 2022, 112 Minuten, FSK ab 12, Komödie/Action/Abenteuer).

Loretta Sage (Sandra Bullock) ist eine brillante Autorin von Liebes- und Abenteuerromanen. Ihr Titelheld ist der gut aussehende Dash, der vom selbstverliebten Modell Alan (Channing Tatum) verkörpert wird. Auf einer Buch-Tournee wird Loretta entführt: Wird Alan jetzt doch noch zum richtigen Helden?

> Ladies Night der RNZ am Mittwoch, 10. August. Auch in diesem Jahr bietet die Rhein-Neckar-Zeitung wieder drei Filme zur Auswahl an. Abstimmen darüber dürfen alle Leserinnen (und natürlich auch die Leser) unserer Zeitung. Der Film mit den meisten Einsendungen wird dann am 10. August im Innenhof der Buchener Stadtwerke mit einem Rahmenprogramm (darunter Verlosung von drei Hauptpreisen) gezeigt. Infos zu den drei angebotenen Filme folgen bald. Aus allen Einsendern werden Freikarten für die Ladies Night verlost.

> Guglhupfgeschwader: Donnerstag, 11. August (Deutschland 2022, 102 Minuten, FSK ab 12, Komödie/Krimi).

Nach zehn Dienstjahren steht für Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) endlich die langverdiente Anerkennung bevor: Der Kreisverkehr in Niederkaltenkirchen soll in "Franz-Eberhofer-Kreisel" umbenannt werden. Doch dann werden die Feierlichkeiten unterbrochen, weil Lotto-Otto (Johannes Berzl) sich von zwielichtigen Gestalten verfolgt wähnt und der Lotto-Laden samt seinem Besitzer in die Luft gejagt wird ...

> Geschichten vom Franz: Freitag, 12. August (Deutschland 2022, 79 Minuten, FSK ab 0, Komödie/Familie).

Franz (Jossi Jantschitsch) ist etwas ganz Besonderes: In seiner Klasse ist er der Kleinste, er hat blonde Ringellocken und wird manchmal für ein Mädchen gehalten. Wenn Franz sich aufregt, bekommt er eine hohe Piepsstimme. Zum Glück sind seine besten Freunde Gabi (Nora Riedinger) und Eberhard (Leo Wacha) zur Stelle, wann immer mit Franz mal wieder die Gefühle durchgehen. Eines Tages kommt der Junge mit dem Video "20 Regeln für einen echten Mann" in Kontakt. Franz entdeckt das Tutorial von Hank Haberer (Philipp Dornauer) und soll nun stark und selbstbewusst werden. Von nun an wird die Beziehung der drei Freunde aber auf eine Probe gestellt ...

> Top Gun 2: Maverick: Samstag, 13. August (Deutschland 2022, 79 Minuten, FSK ab 12, Komödie/Familie).

Flieger-Ass Maverick (Tom Cruise) hat mit seiner alten Elite-Flugschule Top Gun eine heikle Mission: Das schwer geschützte Nuklearprogramm eines fremdes Landes muss zerstört werden. Weniger als drei Wochen bleiben zur Vorbereitung. Maverick hat nun alle Hände voll damit zu tun, die besten Absolventen zu einem Team zu formen ...

> Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter: Sonntag, 14. August (USA 2022, Dauer 146 Minuten, FSK ab 12, Action, Abenteuer, Sci-Fi).

Vier Jahre sind vergangen, seit die paradiesische Insel Isla Nublar zerstört wurde. Die Welt hat sich innerhalb dieses Zeitraums stark verändert und ein neues Zusammenleben zwischen Mensch und Dinosaurier geschaffen. Das empfindliche Gefüge kann sich jedoch nur bedingt als zukunftsweisendes Modell behaupten, denn noch immer machen einige Dinosaurier Jagd auf Menschen ...