Buchen. (rüb) Bildungsexperten schlagen Alarm: Die Corona-Pandemie, einhergehende Unterrichtsausfälle und fehlender Präsenzunterricht haben bei vielen Schülern Spuren hinterlassen – Spuren in Form von Wissenslücken, aber auch seelische Spuren. Auch Claudia Weser (früher: Thomas), Inhaberin des Studienkreises Buchen, beobachtet entsprechende Folgen bei ihren Schützlingen. Deshalb möchte sie zumindest im Kleinen helfen: Zwei Schülern mit dem höchsten Förderbedarf spendiert sie ein Schulhalbjahr lang kostenlose Nachhilfe.

Seit zehn Jahren ist sie für das Nachhilfeunternehmen Studienkreis tätig, seit zweieinhalb Jahren betreibt sie in Buchen ihr eigenes Studienkreisbüro. Über die reine Wissensvermittlung hinaus ist es ihr wichtig, den Schüler komplett in den Blick zu nehmen, seine Fähigkeiten, seine Motivation, seine Persönlichkeit.

Eine wichtige Rolle spielt neben den fünf Lehrkräften auch ein vierbeiniges Teammitglied: Therapiehund Willi, der dabei hilft, Hürden abzubauen und eine freundliche, das Lernen fördernde Atmosphäre zu schaffen. Mit Willi geht Claudia Weser auch in die Schulen, die sie im Rahmen des Förderprogramms "Rückenwind" des Landes besucht.

"Durch Corona sind riesige Lücken entstanden", weiß die Nachhilfelehrerin. Um diese zu schließen, möchte sie einen selbstlosen Beitrag leisten: Claudia Weser startet einen Wettbewerb. Auf die beiden Gewinner wartet ab März einmal die Woche 90 Minuten Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Englisch oder Mathematik. Teilnehmen können alle Schüler von der Klassenstufe 5 bis Stufe 13. Ausgewählt werden die beiden Schüler mit dem höchsten Förderbedarf.

Als Nachweis reichen die Eltern einen Scan oder eine Kopie des Zeugnisses ein. Absolute Vertraulichkeit wird zugesichert. Die Teilnahme geht per E-Mail an buchen@studienkreis.de oder per Post an Studienkreis Buchen, Eisenbahnstraße 10c, 744722 Buchen. Teilnahmeschluss ist Aschermittwoch, 22. Februar.