Buchen. (rüb) Rege Bautätigkeit statt Winterschlaf: In der Kernstadt und in mehreren Stadtteilen starten eine ganze Reihe von Unterhaltungsarbeiten. Der Gemeinderat hatte das Maßnahmenbündel in seiner Sitzung Ende Juli zum Preis von 691.000 Euro an die Firma Tomac (Buchen) vergeben.

Die Bandbreite reicht vom Bau eines überdachten Fahrradabstellplatzes im Innenhof des Rathauses in