Buchen. (jam) Der Kreisverkehr am Rewe-Markt ist rund drei Wochen lang für den Verkehr voll gesperrt. Arbeiter verlegen dort aktuell einen Kanal, der das noch junge Baugebiet "Trieb" mit einem neuen Regenüberlaufbecken verbinden soll. Die Umleitung nach Wertheim führt an der Carl-Schurz-Kaserne vorbei über die Panzerstraße. Sie ist weiträumig ausgeschildert.

Die Kanalarbeiten der Gemeinde sind der Grund, warum das Regierungspräsidium bei der Sanierung der L508 vor einigen Wochen den Streckenabschnitt vom Ortseingang bis zur Einmündung in die Eichendorffstraße ausgespart hatte. Bauamtsleiter Daniel Emmenecker hatte die Planer damals vorgewarnt, dass die Gemeinde die Fahrbahn am Kreisel aufreißen muss. Für die ausstehende Deckensanierung gibt es noch keinen festen Termin, weil es laut Emmenecker an Baumaterialien fehlt. Aller Voraussicht nach muss der Abschnitt vom Autohaus Richter bis zum Ortsschild also in den Sommerferien noch einmal für dann rund eineinhalb Wochen gesperrt werden.