Buchen. (RNZ) Rund zwei Stunden waren am späten Montagabend weite Teilen Buchens ohne Strom. Den Mitarbeitern der Stadtwerke Buchen gelang es aber schnell, den Schaden zu beheben, so dass alle betroffenen Haushalte gegen 0.20 Uhr am Dienstag wieder ans Netz angeschlossen waren. Laut Stadtwerke kam es gegen 22 Uhr aufgrund eines technischen Defektes im Mittelspannungsnetz in der Berthold-von-Henneberg-Straße im Bereich der Tierklinik zu einem Erdschluss. So nennt man es, wenn ein Außenleiter eines Kabels Kontakt zur Erde hat.

Das Stromnetz hielt dann durch eine im Umspannwerk in Hettingen eingebaute Erdschlusslöschspule noch rund 45 Minuten. Gegen 22.45 Uhr kam es dann zu einem zweiten Erdschluss im Bereich Friedhof/Steinäckerweg und somit zum Kurzschluss, wodurch der Leistungsschalter der Stromübergabe in der Friedrich-List-Straße fiel. Hieraus resultierten weitere Abschaltungen von Trafostationen: ab der Stromübergabe über die Stationen in der Berthold-von-Henneberg-Straße, Am Himmelreich, In der Hainsterbach, am Friedhof/Steinäckerweg, Kläranlage, Brahmsstraße, Heinrich-Lauer-Straße über Krankenhaus, Nahholz bis zur Hollerbacher Straße.

"Gegen 23.50 Uhr konnte nach Beseitigung der Störung Gebiet für Gebiet wieder zugeschaltet werden, so dass alle Trafostationen gegen 0.20 Uhr wieder am Netz waren", teilten die Stadtwerke auf RNZ-Anfrage mit.