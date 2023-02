Aufgeweckt und heiter ist er nach wie vor, der Karl-Heinz – die 90 sieht und merkt man ihm, der am 18. Februar 1933 geboren wurde und in der Marktstraße aufwuchs, keinesfalls an. Das liegt sicher auch an seiner Lebensfreude, mit der er zum festen Inventar der Bleckerstadt gehört: Karl-Heinz Friedmann ist ein echtes Original. Er ist vielseitig interessiert, stets offen für Neues, gut drauf, mit kernigem Humor und jederzeit hilfsbereit – er ist immer für ein gutes Gespräch und für einen guten Ratschlag zu haben. Keine Frage, er liebt seine Heimatstadt .

Buchen. (adb) Das förmliche "Sie" gilt nicht: "Ich heiß’ Karl-Heinz!", stellt Karl-Heinz Friedmann beim Händedruck zur Begrüßung lachend klar. Diese Geste zeigt, mit wem man es zu tun hat – mit einem herzlichen, aufgeschlossenen und aufrechten Ur-Buchener durch und durch. Am heutigen Samstag feiert er seinen 90. Geburtstag – zur wohl passendsten Zeit für einen leidenschaftlichen Faschenachter: 60 Jahre lang verkörperte er den Ausscheller der FG "Narrhalla Buchen" und fehlte nicht ein einziges Mal, war ebenso lang Strohbärtreiber und ist bis heute ein Gesicht des "Buchener Wagenrads". Entsprechend ist sein Lebensmotto: "Kerl wach uff!"

Auch seinem Beruf ist der Naturliebhaber bis heute eng verbunden: Zwar hat er seine Landwirtschaft vor einigen Jahren an seinen Neffen Stefan Holderbach abgegeben, steht aber trotzdem noch jeden Tag im Stall. "Ich bin der Pflegevater für 25 Bullen. Morgens um acht Uhr warten sie schon auf mich", erklärt er – und man merkt, wie sehr er sich freut.

Der Hof ist ihm zur Lebensaufgabe geworden: 1955/56 hatte die Familie den Aussiedlerhof auf dem Kaltenberg bezogen – bis heute fungiert er als Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens. Womit man beim nächsten Thema angekommen wäre: Karl-Heinz Friedmann versteht sich als absoluter Familienmensch, dem seine Lieben sehr am Herzen liegen. Im April 1963 wurden er und seine Frau Gerda getraut – vom späteren Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch, der seinerzeit als Kaplan in Buchen wirkte.

Mit Gerda zog Karl-Heinz die Töchter Claudia und Martina sowie Sohn Jürgen groß. "Alle unsere Kinder sind Buchen treu geblieben", sagt er nicht ohne Stolz. Freude empfinden er und seine Frau auch über die neun Enkelkinder und fünf Urenkelchen: "Ein weiterer Urenkel ist unterwegs!", strahlen die beiden.

Wenn Karl-Heinz nicht gerade auf dem Hof zu tun hat oder die Ruhe der Familie genießt, befasst er sich mit der Vereinswelt. Kein Wunder: "Ich bin Mitglied fast aller Vereine – teilweise seit über 70 Jahren", bemerkt der Jubilar. Ganz oben auf der Liste stehen "seine" FG "Narrhalla Buchen" und der Kirchenchor St. Oswald, dessen Probenbesuch seinen festen Platz im Kalender innehat. Ebenso gehört er der Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Buchen an, der Kolpingsfamilie, dem CDU-Stadtverband und vielen anderen Buchener Vereinen. Auch als Schöffe am Amtsgericht Buchen und als Gemeinderat zeigte er Flagge. "Es gehört einfach dazu, sich in die Gesellschaft einzubringen – manches kommt zurück, und es hat mir persönlich immer Spaß gemacht!", blickt der rüstige "Neunziger" bei einem Glas selbstgemachtem Most zurück.

Seinen heutigen Ehrentag, zu dem ihm die Rhein-Neckar-Zeitung die besten Glück- und Segenswünsche ausspricht, verbringt Karl-Heinz Friedmann mit der Familie und guten Freunden. Ab 10 Uhr ist er im "Prinz Carl" anzutreffen, wo er sich über Gratulanten freut.