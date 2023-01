Von Leon Manz

Buchen. Es gibt viele, die sich über Politik beschweren, aber nur wenige nehmen sie selbst in die Hand. Am Dienstag trafen sich interessierte Jugendliche in der Feuerwache in Buchen, um Wege und Ideen zur Jugendbeteiligung kennenzulernen und somit die Politik selbst in die Hand zu nehmen.

Nach der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler sowie den