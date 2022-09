Buchen. (tra) "Wir feiern heute eine Erfolgsgeschichte: Der IGO hat sich in den 25 Jahren vorbildlich entwickelt. Es wird stetig gebaut, es gibt keinen Stillstand und die Einzelhandelszone ist ein Magnet in der Region", unterstrich Bürgermeister Roland Burger beim Festakt "25 Jahre Interkommunaler Gewerbepark Odenwald", der am Samstagvormittag in der Halle der im IGO angesiedelten Firma Häfner

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen