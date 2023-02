Von Nina Trabold

Buchen. "Hinne hoch" und fröhliches Gelächter hallten durch die Stadthalle in Buchen: Der katholische Frauenbund Buchen hatte am Dienstag- und Mittwochabend zur Frauensitzung geladen, und die Damen sind der Einladung gerne gefolgt. Der Saal war somit fest in Frauenhand, doch auch ein paar Männer hatten sich unter die Menge gemischt.

Das Motto hieß in diesem Jahr "Nachts in de Marktstroß". Nach zweijähriger Pause wollten die Frauen bei Nacht durch die "Marktstroß" ziehen, um endlich wieder Leben in die Straßen Buchens zu bringen. Es wurde höchste Zeit, dass die Frauen wieder das Zepter in die Hand nehmen und zeigen, was in Buchen los sein kann, wenn Frauen an Faschenacht unterwegs sind. Denn mit ihnen war in der Stadt so einiges los ...

Der katholische Frauenbund Buchen bot eine bunte Mischung aus lustigen Sketchen, Liedern und Tanz.

Mit dem Einzug aller Akteure, der bereits Stimmung in die Bude brachte, begann der Abend. Mit dem Lied "Nichts los in der Marktstroß" begann die Sitzung so richtig, und ein erster "Stimmungstest" wurde von Elke Gramlich und Brigitte Röckel durchgeführt. Diese begrüßten auch die "Prominenz" im Haus. Anwesend waren Bürgermeister Roland Burger, Vertreter der Banken und eine Abordnung der FG "Narrhalla" Buchen.

Den zweiten Punkt des Abends setzte Petra Reiß mit ihrer Büttenrede. Sie ging als "die schnelle Hildegard – eine, die ein bisschen langsam ist" auf die Bühne und brachte viele lustige Witze mit. Weil sie so langsam sei und rede, werde sie beim Gehen von ihrem Schatten überholt, und ihr Papa würde als Postbote für einen Eilbrief immer 14 Tage brauche. Worum sie sich keine Sorgen mache, sei das Arbeiten. Wenn sie heute nicht komme, dann komme sie eben morgen.

Auch allgemeine Themen, die aktuell diskutiert werden, wurden auf die Schippe genommen: So bewies Helen Majer ihr Können beim Singen. Ihr Thema "Fleisch-Ess-Lust" packte sie gekonnt in einen Song. "Heutzutage ernähren sich alle so gesund, aber mir läuft bei Fleisch das Wasser zusammen im Mund" sang sie und verabschiedete sich mit "Salamialaikum".

Zwischen den Programmpunkten spielte das Musikduo "Die Zwei", bestehend aus Ralf Unangst und Klaus Bauer, auf. Es wurden viele bekannte Stimmungslieder angestimmt, und immer wieder gab es Schunkelrunden, die dem Publikum viel Spaß bereiteten.