Buchen. (rüb) Mit vorbereitenden Arbeiten hat die Firma Henn (Buchen) am Montag den Einstieg in das Großprojekt "Sportkindergarten" Am Rühlingshof vollzogen.

Dafür musste der rückwärtige Parkplatz an der Jakob-Mayer-Schule in der Straße Am Langen Graben gesperrt werden. Die Fläche wird als Materiallager und Arbeitsraum für die Baufirma genutzt. Wie Beigeordneter Benjamin Laber im