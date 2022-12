Auch wenn die gemeldeten Fallzahlen sinken, gibt es noch viele Coronafälle. Experten gehen von einer sehr hohen Dunkelziffer aus, ein Grund sei, dass in Baden-Württemberg die Pflicht zur Quarantäne entfallen sei. Um die besonders vulnerablen Personen in den genannten Einrichtungen zu schützen, sei die Teststation am Krankenhaus weiterhin ein wichtiges Mittel, um Infektionen einzudämmen, so waren sich bei einem kurzen Pressetermin Klinik-Geschäftsführer Frank Hehn, ärztlicher Direktor Dr. med. Rüdiger Mahler, Pflegedienstleiter Kurt Böhrer und DRK-Kreisgeschäftsführer Steffen Horvath einig.

Viele Tausende Tests später steht die Station (neben dem Drive-in des DRK Buchen) als letzte öffentliche Teststation in Buchen den Bürgern zur Verfügung. Nach der geänderten Testverordnung am 1. Juli, welche die kostenlosen Bürgertests deutlich einschränkte, wurde am 25. November die Testverordnung erneut angepasst. Mittlerweile gibt es die kostenfreien Tests nur noch für wenige Anspruchsberechtigte, diese sind (auszugsweise): Besucher und Behandelte oder Bewohner in Krankenhäusern, in Rehabilitationseinrichtungen, in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen, in voll- und teilstationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in Einrichtungen für ambulante Operationen, Dialysezentren und einige mehr. Alle anderen müssen für den Schnelltest 8 Euro bezahlen.

Die Einrichtung dieser Station im November 2021 war bei den damaligen sehr hohen Fallzahlen vor allem für das Krankenhauspersonal, Besucher und Patienten gedacht. Schnell zeigte sich, dass die Station aber auch von vielen Bürgern angenommen wurde. Es entstand eine "Win-win-Situation", die die anderen DRK-Teststationen, wie die Drive-in-Station in der Henry-Dunant-Straße in Buchen, entlastete.

Buchen. (pm) Über 365 Tage betreibt der DRK-Kreisverband Buchen bereits die Corona-Schnellteststation am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken , dies an sieben Tagen die Woche, an allen Wochenenden und Feiertagen.

Die aktuelle Testverordnung wurde bis zum 28. Februar verlängert, bis dahin soll das Angebot an den Kliniken und den anderen DRK-Standorten (Buchen: Drive-in; Osterburken: Firma AZO und Walldürn: "Haus der offenen Tür") weitergeführt werden.

Über die Weihnachtsfeiertage werden die Stationen ebenfalls geöffnet bleiben, auch um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, ihre Angehörigen durch einen Schnelltest zu schützen.

Die Öffnungszeiten über die Feiertage lauten wie folgt: Schnelltest-Zentrum Buchen (Henry-Dunant-Straße 1): Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am 25. und 26. Dezember, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag, von 10 bis 14 Uhr. An Neujahr, 1. Januar, von 9 bis 14 Uhr und an Dreikönig, 6. Januar, von 9 bis 14 Uhr. Das PCR-Testzentrum Buchen (Henry-Dunant-Straße 1) ist von Montag bis Freitag von 9 bis 10 Uhr geöffnet, am 6. Januar ist geschlossen.

Die Schnelltest-Station am Krankenhaus Buchen ist von Montag bis Sonntag von 6.30 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An Heiligabend, 24. Dezember, ist von 6.30 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Januar, ist von 8 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An Silvester, 31. Dezember, ist von 6.30 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. An Neujahr, 1. Januar, ist von 8 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet. An Dreikönig, 6. Januar, ist von 8 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Das Schnelltest-Zentrum Walldürn ("Haus der offenen Tür", Schachleiterstraße 27) ist von Montag bis Freitag von 7 bis 9 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet, an den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. An Neujahr, 1. Januar, ist von 10 bis 12 Uhr geöffnet, an Dreikönig, 6. Januar, ebenfalls von 10 bis 12 Uhr.

Die AZO-Teststation Osterburken (Rosenberger Straße 28) ist von Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, von 10 bis 12 Uhr. Vom 27. bis 30. Dezember ist von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Am 1. Januar ist von 10 bis 12 Uhr geöffnet, vom 2. bis 5. Januar von 9 bis 12 Uhr und am 6. Januar von 10 bis 12 Uhr.

Info: Weitere Infos auf der Homepage: www.schnelltest.drk-kv-buchen.de oder Telefon 06281/5222-0.