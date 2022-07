Buchen. (pol/mare) Weil er mit dem Tempo eines 75-jährigen Autofahrers nicht einverstanden war, hat ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer dem Senior am Sonntag in Buchen den Mittelfinger gezeigt. Dabei stürzte er aber, wie die Polizei mitteilt.

Der 75-jährige Autofahrer fuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Seat auf der Straße "Am Schrankenberg" in Richtung Walldürner Straße. Wegen einer Veranstaltung war die zulässige Höchstgeschwindigkeit in Höhe der Alla-Hopp-Anlage reduziert.

Einem 61-jähriger Pedelec-Fahrer, der hinter dem Kleinwagen fuhr, war das Tempo offenbar zu gering und er überholte das Auto. Später fuhr der 75-Jährige in der Walldürner Straße aber wieder an dem Radfahrer vorbei.

In diesem Moment zeigte der 61-Jährige dem 75-Jährigen wohl den ausgestreckten Mittelfinger und schlug gegen das Auto. Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Dabei wurde der Mann leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von mehreren Tausend Euro.

Ort des Geschehens

Das Polizeirevier Buchen versucht nun herauszufinden, wie sich die Situation genau abgespielt hat und ermittelt wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und dem Unfall.