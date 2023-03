Von Carmen Oesterreich

Eberbach. Das gibt es nur in Brombach: In Eberbachs Exklave mit rund 370 Einwohnern bereiteten am vergangenen Samstagabend die Jungspunde des Dorfs dem Frühling den Weg, als sie ein Feuerrad zunächst geführt und auf den letzten 100 Metern allein den Hang hinunterrollen ließen.

Schon um 14 Uhr trafen sich die 20 Helfer mit Landwirt Dennis