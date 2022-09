Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Nein, es ist nicht schon wieder der 1. April. Schmunzeln und anderen mit einem Augenzwinkern eine Freude machen, darf man aber das ganze Jahr über. Deshalb hat sich das Landratsamt jetzt einen besonderen Service ausgedacht: den Traufreigabeschein.

Wer schon einmal eine Baugenehmigung erhalten hat, kennt sie bestimmt, die Baufreigabe, im Volksmund auch "Roter Punkt" genannt. Für alle Brautpaare mit Beamtenhumor sowie für Gäste auf der Suche nach einem speziellen Gag gibt es daran angelehnt im Neckar-Odenwald-Kreis jetzt auch die Traufreigabe – statt des roten Punktes stilecht mit einem roten Herz.

Auch wenn es amtlich wirken mag: Das Dokument hat natürlich keinerlei rechtliche Wirkung, sondern dient ausschließlich der Erheiterung – und nach der Feier der Erinnerung an einen der hoffentlich schönsten Tage im Leben.

Die Traufreigabe kann ab sofort auf der Homepage des Landratsamts unter www.neckar-odenwald-kreis.de/traufreigabe kostenlos individualisiert und ausgedruckt werden. Bei der Suche nach der korrekten Flurstücknummer des Traugrundstücks hilft zudem das Geoinformationssystem des Landkreises.

"Wir freuen uns über jede Ehe, die im Neckar-Odenwald-Kreis geschlossen wird. Und: Wenn wir als Landratsamt zu einer möglichst perfekten Hochzeitsfeier auch noch einen kleinen Beitrag leisten können, tun wir das natürlich gerne", betonte Landrat Dr. Achim Brötel bei der Freischaltung des neuen Angebots.

"Ihre Premiere hat die Traufreigabe bereits bei der Hochzeit von zwei Kolleginnen aus dem Landratsamt gefeiert. Wir fanden die Idee, die die Kollegen im privaten Rahmen entwickelt haben, aber so nett, dass wir sie auch der Allgemeinheit nicht vorenthalten wollten. So können jetzt alle Brautpaare im Neckar-Odenwald-Kreis also in den Genuss ihrer eigenen Traufreigabe kommen – begleitet natürlich von den besten Wünschen aus dem Landratsamt", sagte der Landrat.