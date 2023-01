Von Caspar Oesterreich

Mosbach. Selbstfürsorge lautet das oberste Ziel, Erkenntnis der eigenen Abhängigkeit die erste Prämisse dafür. Seit August gibt es eine neue Selbsthilfegruppe vom Blauen Kreuz in Mosbach, die sich explizit an Frauen richtet. "Es gibt einfach Themen, die man in einer gemischten Gruppe unter Männern als Frau nicht besprechen will", erklärt