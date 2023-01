Buchen. (pm) Das Burghardt-Gymnasium Buchen betreibt schon seit vielen Jahren in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Buchen einen hervorragenden Schulsanitätsdienst. Nun wurde dies auch amtlich. Der DRK-Landesverband Baden-Württemberg hat dem BGB das Zertifikat "Ausgezeichneter Schulsanitätsdienst" verliehen.

Hierfür sind verschiedene Anforderungen im Bereich Ausbildung, Material, Fortbildung, etc. nötig, die das BGB alle einwandfrei erfüllt. Die Schülerinnen und Schüler müssen eine umfangreiche Ausbildung absolvieren und anschließend den Dienst aktiv mitgestalten. Während der Pausen, bei innerschulischen Veranstaltungen und Ausflügen gibt es hierfür Gelegenheit, außerdem gibt es Dienstpläne und einen Sanitätsraum sowie entsprechendes Hilfsmaterial.

Stolze 90 Schulsanitäter sind es, die Erste Hilfe bei ihren Mitschülern oder Lehrkräften leisten können. Mindestens jeder Zehnte ist also unter anderem zu einer Wiederbelebung in der Lage. Das trägt maßgeblich zur Sicherheit an der Schule bei.

Schulleiter Jochen Schwab lobte das Engagement der vielen Schüler. Er betonte, dass man aktuell mehr denn je wisse, wie wichtig ehrenamtliches Engagement sei, und dass es ein gutes Gefühl bei den Betroffenen und den Helfenden fördere und somit die Gemeinschaft stärke.

Einen großen Dank sprachen er und das DRK auch den beiden betreuenden Lehrkräften Christina Kull und Franziska Stocker aus, die die Schul-Sanis aus- und fortbilden. Vor der Pandemie stand die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben zusätzlich auf dem Programm, welche dieses Jahr wieder durchgeführt werden.

Sonja Pfeiffer (Kreisausbildungsbeauftragte) und Desirée Diebold (Koordination Schularbeit) vom DRK-Kreisverband Buchen durften die Auszeichnung mit Glückwünschen übergeben und Grußworte von Präsident Roland Burger übermitteln.

Info: Wer mehr über den Schulsanitätsdienst erfahren möchte, wird unter www.drk-buchen.de und www.bgbuchen.de/schulleben/schulsanitaetsdienst fündig.