Mosbach. Ursprünglich wollte Bärbel Oftring schon am kommenden Mittwoch nach Mosbach kommen, doch der Besuch musste verschoben werden. Nun wird die Bestsellerautorin am Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr in der Mediathek Tipps geben, wie man seinen Garten zu einer Insel für Tiere und Pflanzen gestalten kann. Die Mediathek setzt mit dem Vortrag ihre Reihe "Nachhaltig jetzt!" fort.

Mit jedem noch so kleinen Topf auf dem Balkon kann man einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten. Jeder "Gärtner" hat erst einmal nur sein Grundstück oder seinen Balkon im Blick – und denkt, das ist ja nur ein kleines Fleckchen Erde. Insgesamt gibt es aber über eine Million Kleingärtner und 15 Millionen Einfamilienhäuser mit verschieden großen Gärten. Zusammen bilden sie quer durch ganz Deutschland ein riesiges Netzwerk, das Naturräume verbindet. Dieses Netzwerk können Wildpflanzen und Wildtiere nutzen, um zu existieren und miteinander zu agieren, sich fortzupflanzen. Jeder Einzelne kann seinen Garten oder Balkon als Teil dieses Naturnetzwerks sehen und Biodiversität fördern. Mit ihrem Buch "Jede Blüte zählt" zeigt Bärbel Oftring, wie einfach es ist, durch entsprechendes Gärtnern seinen Beitrag dazu zu leisten.

Die Autorin erkundete schon als Kind die Naturlandschaften rund um ihren Heimatort. Ihre Liebe zu Tieren und der Natur bewog sie, nach dem Abitur Biologie zu studieren. Sie arbeitet als Autorin, Lektorin und Redakteurin und leitet Naturforscher-AGs. In ihren zahlreichen Sachbüchern vermittelt sie Wissenswertes über Natur, Garten und Umwelt an Kinder und Erwachsene. Ihre Bücher wurden in mehrere Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet.

Info: Karten gibt es bereits im Vorverkauf in der Mediathek Mosbach.