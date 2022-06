B37 bei Mosbach. (pol/rl) Zu einem schweren Unfall kam es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße B37 in Höhe des Sportgeländes in Neckarelz. Hierbei kam um 14.53 Uhr ein Auto von der Bundesstraße ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei eingeklemmt und soll schwer verletzt sein, hieß es in einer Erstmeldung.

​Foto: Schattauer

​Foto: Schattauer

​Foto: Schattauer

​Foto: Schattauer