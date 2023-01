Buchen. (tra) "Wer sich mit den Stationen der Ausstellung beschäftigt, entwickelt Empathie für Menschen, die an Demenz erkrankt sind, und kann im Alltag mit mehr Geduld und Feingefühl reagieren, wenn jemand Symptome einer Demenz zeigt", erklärt Gerhard Weidner. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Gerontopsychiatrie und SAPV Neckar-Odenwald-Kreis eröffnete am Freitagmittag gemeinsam mit Dr. Valentin Hoß "Hands-on Dementia".

An verschiedenen Stationen im Foyer des Rathauses können Personen, die nicht erkrankt sind, selbst und unmittelbar erleben, wie Erkrankte alltägliche Situationen erleben – vom Ankleiden, über das Frühstück bis hin zum Einkaufen und dem Lesen von Verkehrszeichen. Die 13 Stationen des Parcours sind verwirrend und kaum zu bewältigen. "Die Alltagssituationen machen Gesunden keine Schwierigkeiten. Durch die Ausstellung wird ihnen bewusst, was ein Demenzerkrankter nicht bewältigen kann", sagt Valentin Hoß.

Der Arbeitskreis möchte das Thema "Demenz" mehr in die Gesellschaft bringen. "Demenz führt oft in die Isolation, weil z. B. Freunde und Bekannte von Betroffenen gar nicht wissen, dass es Wege gibt, Zugang zu den Erkrankten zu finden", meint Weidner. Solche Berührungsängste können abgebaut werden.

"Menschen mit Demenz sollen in die Kommunen und Dörfer integriert und ins Leben einbezogen werden", unterstreicht Dr. Valentin Hoß. "Hands-on Dementia" kann hierzu einen Beitrag leisten, da der Parcours das Verständnis für Betroffene erhöht.

Auch die Stadt Buchen, die die Ausstellung gemeinsam mit dem Arbeitskreis präsentiert, arbeitet daran, das Thema präsenter werden zu lassen, und ist bei der Impulskampagne Demenz dabei.

Dr. Hoß erinnerte daran, dass man in einer Gesellschaft, in der die Lebenserwartung steige, eines Tages auch selbst zu den Betroffenen gehören könnte. Demenzerkrankung sei schlichtweg Teil des Lebens, und man müsse Wege finden, mit der Krankheit umzugehen. "Und wir sollten die Betroffenen, so wie sie sind, akzeptieren", gab Gerhard Weidner zum Schluss noch mit auf den Weg.

Info: Die Ausstellung kann von Montag bis Donnerstag jeweils von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Am Donnerstag ist bis 18 Uhr geöffnet. Gruppen sollen sich unter Tel.: 0176.97709523 anmelden.