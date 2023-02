"Wenn das hörsch, ja do könsch klache, do könnt de Dunder grad neischlache" – Dieses Zitat konnte man vom Aaldemer Büttenredner Ludwig Czerny des Öfteren hören. Er thematisierte in seiner bereits 22. Bütt viele Krisen und was die letzten beiden Jahre in den "Altheimer Mauern" passierte.

Aalde. Faschenaacht ohne Prunksitzung ist für viele Aaldemer kaum vorstellbar. Doch die letzten zwei Jahre mussten sie darauf leider verzichten. Das Coronavirus bremste die Narretei aus. Doch diese Zeit ist vorbei und am Samstagabend hieß es "Endlich wieder Prunksitzung in der Kirnauhalle in Aalde".

Von Nina Trabold

Ab 19.31 Uhr erlebten die Gäste ein buntes Programm aus Tänzen, Büttenreden, Gesangsauftritten und gemeinsamen Schunkelrunden – klar, dass dabei auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt war.

Mit einem „Best of“ der letzten 26 Jahre verabschiedeten sich die „Brügelknaben“ von der Faschenaachtsbühne. Foto: Nina Trabold

Die Auftritte wurden zum großen Teil aus den eigenen Reihen der FG "Aaldemer Dunder" gestaltet. Mit dem Einzug des närrischen Hofstaats begleitet von Garden und den Gastabordnungen wurde die Sitzung eröffnet, ehe der Präsident Philipp Henneberg seine Begrüßungsrede hielt. Er gab zu bedenken, dass man sich vor der Kampagne überlegen musste, ob man durch die ganze Krisenproblematik überhaupt Faschenaacht feiern kann. Die "Dunder" seien aber zu dem Entschluss gekommen, dass man nicht nur nach Krisen schauen, sondern auch die Faschenaacht feiern muss. "Wenn nicht jetzt, wann soll man dann feiern?", so Henneberg.

Viele Abordnungen fanden den Weg nach Aalde und wurden vom Präsidenten auf der Bühne begrüßt. Die Grußworte der Gastabordnungen übernahm Valentin Holderbach von der FG "Getzemer Narre", der mit einem Witz vorab die Lachmuskeln der Zuschauer testete und sich über die Einladung der "Dunder" freute.

Zu Beginn der unterhaltsamen Programmpunkte waren die Kleinsten auch einmal die Größten. Dies schaffte die eigene Bambinigarde allemal mit ihrem Tanz zum Thema "Piraten". Wie bei allen weiteren Vorführungen auch, erhielten die eigenen Tänzerinnen sowie die Trainerinnen und Büttenredner den Jahresorden im Anschluss an ihren Auftritt.

Ludwig Czerny hielt bereits seine 22. Bütt. Foto: Nina Trabold

"Wenn das hörsch, ja do könsch klache, do könnt de Dunder grad neischlache" – Dieses Zitat konnte man vom Aaldemer Büttenredner Ludwig Czerny des Öfteren hören. Er thematisierte in seiner bereits 22. Bütt viele Krisen und was die letzten beiden Jahre in den "Altheimer Mauern" passierte.

Zwischen den Programmpunkten wurden einige besondere Gäste begrüßt, wie beispielsweise Bürgermeister Markus Günther, Ortsvorsteher Hubert Mühling und die Ehrenmitglieder des Vereins, Walter Gramlich, Josef Seitz und Heinrich Ruppert.

Mit ihrem Marschtanz zeigte die Kindergarde ihr Können und brachte die Menge zum Staunen. Aus dem Klatschen kamen die Zuschauer nach der lustigen Büttenrede von Ralf "Zack" Zang der FG "Schneeberger Krabbe" nicht mehr heraus. Dieser sorgte mit seinem Jahresrückblick über Wetter, Spitznamen, Werbung und Affären für so manche Lachträne im Saal und die erste Zugabe des Abends.

Im Anschluss konnte sich die Juniorengarde der FG "Aaldemer Dunder" mit ihrem Schautanz "Regenbogenfarben" mit einigen musikalischen Klassikern und bunten Kostümen eine weitere Zugabe ertanzen.

Grußworte des Bürgermeisters Markus Günther, des Ortsvorstehers Hubert Mühling und des Paters Irenäus durften auf der Prunksitzung natürlich nicht fehlen. In kurzweiligen Reden begrüßten sie das Publikum und überreichten ihre Präsente, ehe Holger Ruppert "Dürn auf die Schippe nahm".

"Hacke, Spitze, hoch das Bein" nahm sich die "Dundergarde" zu Herzen und zeigte dem Publikum einen schwungvollen Gardetanz mit Spagat, Beinwürfen und Co.

Nachdem der Präsident zu einer kurzen Pause eingeladen hatte, eroberte die gemischte Schautanzgruppe der FG "Höpfemer Schnapsbrenner" mit ihrem Tanz "Arabische Nächte" die Bühne und verzauberte die Zuschauer.

Melanie Lauer ist von der "dabichen Treibjachd" geflüchtet und stieg als Jägersfrau erstmals in die Bütt. Als Neuling auf der großen Bühne gelang es ihr, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen.

Weiterhin Stimmung hat die Präsidentengarde der FG "Höhgöiker" Glashofen mit ihrem Gardetanz in die Bude gebracht. Mit einer tollen Choreografie und schwungvollen Schritten kamen die Tänzerinnen von der "Höh" angereist.

Danach hieß es noch ein allerletztes Mal "Brügelknaben". Mit einem "Best of" der letzten 26 Jahre und 186 Liedvorträgen verabschiedeten sich die Männer in diesem Jahr von der Faschenaachtsbühne in Aalde. Sie dichteten in den letzten Jahren Lieder wie "Männer sind Schweine", "Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei" und "Aber bitte mit Sahne" auf aktuelle Themen um und führten diese mit passenden Kostümen und Requisiten auf.

Als Höhepunkt des Abends trat die gemischte Schautanzgruppe (GSTG) der FG "Aaldemer Dunder" mit dem Motto "Ein Abend mit der GSTG" auf. Verschiedene Kostüme und zackige Musik führte die 21-köpfige Truppe auf und erhielt dafür viel Applaus vom begeisterten Publikum.

Zum großen Finale durften noch einmal alle Akteure auf die Bühne, eine Schunkelrunde beendete das Programm, und im Anschluss konnte der Abend gemütlich an der Bar ausklingen.