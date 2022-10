Bürgermeister Stefan Kron beleuchtete ebenfalls die Geschichte des Theaters, wobei er besonders den großen Idealismus hervorhob, der hinter all der vielen Arbeit stecke, mit der seit Jahren der Theaterbetrieb aufrecht gehalten wird. Kron ging auf die Ursprünge der künstlerischen Arbeit ein, die seit der Gründung ständig erweitert und ausgebaut wurde, bis heute zusätzlich auf Tourneen bewundert wird und die seit 2013 einen festen Platz im Haus mit dem gelben Dach gefunden hat. Ebenso hob der Bürgermeister hervor, dass die Theaterarbeit von Stefan Schulz eine hervorragende Werbung für die Gemeinde sei, und bezeichnete die Aufführungen als "Gelegenheit, in eine andere Welt einzutreten und einen Platz zum Abschalten zu ...

Zur Premiere des Stücks "Wo die Pharaonen wohnen" kam eine Mischung aus Jung und Alt ins "Haus mit dem gelben Dach". Gespannt folgte man der neuen Geschichte, in der zwei mutige Kinder einem betrügerischen Reiseführer in Ägypten das Handwerk legen. Sie verfolgen Raoul, den Gauner, nachdem dieser die Eltern des Helden Robert eingesperrt hat. Mithilfe eines gelehrten Professors gelangen sie in eine Pyramide, treffen dort den Pharao und kommen schließlich in den Besitz des Schlüssels, mit dem die Eltern wieder befreit werden können. Dabei überzeugten in jeder neuen Sequenz die Marionetten und Bühnenbilder, die den Handlungsablauf begleiten.

Von Bernd Kühnle

Aglasterhausen. Jugend- und Abenteuergeschichten sind die Spezialität, die Besucher aller Altersklassen in "Stefans Marionettentheater" in Aglasterhausen immer wieder von Neuem begeistert. Dabei versteht es Theaterdirektor Stefan Schulz mit seinem Team auch noch nach 30 Jahren genau, das Publikum in den Bann zu ziehen und mit seinen selbst gefertigten Marionetten und Bühnenbildern die Zuschauer zu unterhalten. Am Wochenende wurde das Jubiläum feierlich zelebriert.

Ein heftiger und herzlicher Applaus belohnte die Künstler am Ende der Vorstellung, als sie vor die Bühne traten. Anschließend übernahm Wolfgang Schulz die Regie, indem er auf seinem Keyboard ein Potpourri aus Melodien von "Das Phantom der Oper" vortrug und damit den zweiten Teil des künstlerischen Nachmittags einleitete. Hier hielt Stefan Schulz einen Rückblick auf die Entstehung des Theaters im Jahr 1992, dessen Grundidee eigentlich aus einer Aufführung bei einer Hochzeitsfeier entstanden war.

Bürgermeister Stefan Kron beleuchtete ebenfalls die Geschichte des Theaters, wobei er besonders den großen Idealismus hervorhob, der hinter all der vielen Arbeit stecke, mit der seit Jahren der Theaterbetrieb aufrecht gehalten wird. Kron ging auf die Ursprünge der künstlerischen Arbeit ein, die seit der Gründung ständig erweitert und ausgebaut wurde, bis heute zusätzlich auf Tourneen bewundert wird und die seit 2013 einen festen Platz im Haus mit dem gelben Dach gefunden hat. Ebenso hob der Bürgermeister hervor, dass die Theaterarbeit von Stefan Schulz eine hervorragende Werbung für die Gemeinde sei, und bezeichnete die Aufführungen als "Gelegenheit, in eine andere Welt einzutreten und einen Platz zum Abschalten zu finden".

Anschließend gratulierte Kron dem Theaterdirektor zu dessen 54. Geburtstag und nahm Ehrungen des Landesverbands der Amateurtheater Baden-Württemberg vor, wobei er verdiente Mitarbeiterinnen auszeichnete. Hierbei wurden Kerstin Lais aus Haßmersheim, Stefanie Schulz aus Aglasterhausen und Ursula Volkert mit der Ehrennadel in Bronze geehrt, während Simone Casseer aus Kälbertshausen die Ehrennadel in Silber entgegennehmen durfte.

Als "ein echtes kulturelles Kleinod", das ihm selbst wieder die Gedankenwelt seiner Kindheit nähergebracht habe, bezeichnete Landrat Dr. Achim Brötel Stefans Marionettentheater in seinem Grußwort. Anschließend beschrieb er die Arbeit verdienter Mitarbeiter, ehe er die Ehrennadel in Gold des Landesverbandes im Namen von Präsident Marcus Joos jeweils an Bernd Michna aus Neckarmühlbach, Wolfgang Schulz aus Schlierbach sowie Reinhard und Stefan Schulz für 30 Jahre aktive Theaterarbeit überreichte. Dabei ging der Landrat auf die außergewöhnlichen Leistungen der Geehrten ein und hob ihre engagierte Mitarbeit auf allen Ebenen hervor. Brötel charakterisierte die Geehrten als Menschen, die ihre enorm großen Arbeits- und Ideenleistungen still im Hintergrund vollbringen, ohne sich ans Licht der Öffentlichkeit zu drängen.

Sein Gedenken galt auch der bereits verstorbenen Mutter des Theaterleiters, Hanne Schulz, die ihren Sohn in seiner Kreativität stets unterstützt habe. Auch Friedrich Wittmann und Reinhard Schulz durften für ihre langjährige Mitarbeit eine Ehrung in Form einer Verdienstnadel entgegennehmen, ehe Musik von Wolfgang Schulz zu einem Sektempfang überleitete, bei dem die Gäste Gelegenheit hatten, mit den Jubilaren ins Gespräch zu kommen.