Aglasterhausen. (schat) Die Post-Anschrift hat sich geändert – im wahrsten Wortsinn. Nachdem sich die Türen der Postfiliale Aglasterhausen am angestammten Standort zum Ende des abgelaufenen Jahres geschlossen hatte, hat die neue Annahmestelle im Ortskern der Zentralgemeinde am gestrigen Montag offiziell ihren Betrieb aufgenommen. Integriert ist die Postagentur nun im Ladengeschäft von Ira Brunner, dem "s’Allerlei" in der Mosbacher Straße.

Noch ehe der Startschuss fiel, hatte sich Aglasterhausens Bürgermeister Stefan Kron bereits ein Bild vom neuen Angebot in unmittelbarer Nachbarschaft des Rathauses gemacht. Neben guten Wünschen hatte er für Ira Brunner als Inhaberin des Allerlei und neue Post-Fachfrau auch einen Blumengruß dabei. Am Montagmorgen herrschte dann bereits reger Postbetrieb; Unterstützung erhält Brunner in der ersten Betriebswoche noch von einer Mitarbeiterin der Post.

Vorab hatte sich die neue Poststellenleiterin von Dieter und Martina Wagner einarbeiten lassen. Die beiden Neunkirchener waren in den vergangenen 15 Jahren für alle Postbelange in Aglasterhausen zuständig, 2019 wurde ihre Filiale als eine der zehn besten Agenturen im Land ausgezeichnet.

Auf etwa 80.000 bis 100.000 beziffert Dieter Wagner die Zahl der Päckchen und Pakete, die zuletzt pro Jahr über den Tresen der kleinen Filiale in der Blumenstraße gewandert waren. Manche Einzelkunden sollen hier mit Sendungen im Tausenderbereich wesentlich Bilanzbeiträge geliefert haben, so Wagner, der auch von zahlreichen "auswärtigen" Kunden berichtet. Dass man mit dem Auto praktisch direkt vor die Filialtür fahren konnte, habe sich durchaus frequenz- und umsatzfördernd ausgewirkt.

"Da waren dann auch viele Autos mit HD-Kennzeichen dabei", erzählt Dieter Wagner, der weiterhin für die Post tätig und für mehrere Filialen im Umkreis zuständig ist. In Aglasterhausen, wo Michaela Brandt zuverlässige und kompetente Hilfe leistete, habe man sich selbst zurückgezogen, "weil wir ein bisschen kürzertreten wollen", so die Wagners.

Dass der seit fast 50 Jahren angestammte Standort in der Blumenstraße aufgegeben wurde, finden sie "ein wenig schade", nicht nur wegen dessen guter Erreichbarkeit. Alteingesessene werden sich erinnern: Die Post war mit den Jahren hausintern umgezogen, aus der großen Postfiliale wurde ein Polizeirevier, aus Nebenräumen eine kleinere Poststation.

Ort des Geschehens

Seit gestern geht die Post nun im Ortskern von Aglasterhausen ab, von dort, wo Ira Brunner schon seit acht Jahren ihren Laden "s’Allerlei" betreibt. "Wir wünschen alles Gute und viele zufriedene Kunden", rufen die erfahrenen Postler Dieter und Martina Schwarz der neuen Post-Kollegin zu. Die hatte gleich gut zu tun; schon im Laufe des Vormittags strömten an die 70 Kunden in die neue Agentur.