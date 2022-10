Aglasterhausen/Breitenbronn. (cao) Geduld brauchen Verkehrsteilnehmer bereits seit Anfang Oktober, die auf der Bundesstraße B292 Aglasterhausen passieren. Im Auftrag des Regierungspräsidiums wird die Fahrbahn fleißig saniert, ist entsprechend halbseitig gesperrt und mit einer Ampelanlage gesichert. Lange Rückstaus – vor allem zur Rushhour – sind die Folge. Am gestrigen Dienstag ereignete sich dann auch noch ein Unfall auf der B292 in Fahrtrichtung Mosbach zwischen Aglasterhausen und der Abfahrt nach Breitenbronn. Nur langsam konnte der Verkehr an dem umgekippten Kühllaster vorbeigeleitet werden.

Kurz nach 13 Uhr sei der Kleintransporter nach rechts von der Straße abgekommen und auf den Grünstreifen geraten, erklärt Polizeisprecherin Anja Schedel auf RNZ-Anfrage. "Die Ursache dafür ist noch völlig unklar." In der Folge sei das Fahrzeug über die dort gerade aus dem Boden steigende Leitplanke gerutscht und schließlich umgekippt, berichtet Schedel.

Weder zum entstandenen Sachschaden noch zu der Frage, ob sich der Fahrer bei dem Unfall verletzt hat, konnte die Polizei bis Redaktionsschluss Angaben machen. Im Zwischenbericht war nur vermerkt, dass er ansprechbar gewesen sein soll.

Gegen 14 Uhr traf der Abschleppdienst ein. "Der Verkehr wurde um 15.15 Uhr wieder freigegeben", so Schedel.