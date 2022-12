Adelsheim. (pm) Der Adelsheimer Weihnachtsmarkt findet vom 9. bis 11. Dezember im Schlosshof vor der einmaligen und romantischen Kulisse des Wasserschlosses und auf dem Rossparkplatz statt. Geöffnet ist der Adelsheimer Weihnachtsmarkt am Freitag und Samstag jeweils ab 16 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr.

Vor der stimmungsvollen Kulisse des Wasserschlosses findet in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause der beliebte Weihnachtsmarkt in Adelsheim wieder statt. An so vielen Ständen wie noch nie, können die Besucher Geschenkartikel, Spielsachen, Bastelarbeiten sowie kulinarische Köstlichkeiten kaufen.

Auch für stimmungsvolle Untermalung ist gesorgt: Feuerwehr- und Stadtkapelle, Jugendkapelle, Schulchor der Martin-von-Adelsheim-Schule, Gesangverein 1839 Adelsheim und der katholischen Kirchenchor Adelsheim tragen zur musikalischen Bereicherung des Weihnachtsmarkts bei.

Vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Freitag findet um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche das Krippenspiel des Evangelischen Kindergartens Adelsheim statt.

Die offizielle Eröffnung des Adelsheimer Weihnachtsmarkts erfolgt dann um 18 Uhr und wird von der Vorstandschaft des Jugendhauses und Bürgermeister Wolfram Bernhardt vorgenommen.

Am Sonntag wird ab 16.30 Uhr der Nikolaus die kleinen Besucher mit Geschenken erfreuen.

Die Adelsheimer Fachgeschäfte haben am Freitag bis 20 Uhr geöffnet.

Eine weitere Bereicherung wird die Sonderausstellung "Modelleisenbahnen" sein, die im Sitzungssaal des Rathauses am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, zum Besuch einlädt.

Am Sonntag sorgt das Team des Heimatmuseums im Foyer des Rathauses mit Kaffee und leckeren Kuchen für das leibliche Wohl.

Der Adelsheimer Weihnachtsmarkt stellt mit seinen zahlreichen Attraktionen eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt dar. Seine Besucher haben die Möglichkeit, ansprechende Weihnachtsgeschenke zu erwerben und sich mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnen zu lassen.

Alle Interessierten sind zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in Adelsheim mit seinem weihnachtlich geschmückten Schlosshof, dem Rossparkplatz und einer ansprechenden Angebotsvielfalt willkommen.