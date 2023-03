Bürgermeister Wolfram Bernhardt blickte auf diesen Eröffnungstag vor allem mit "einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge". "Lachend", so Bernhardt, "weil in der Bevölkerung der große Wunsch bestand, nachdem Oli Deimel geschlossen hat, dass es wieder ein Café in Adelsheim gibt, wo sich die Menschen treffen und frühstücken können.

Verein sanierte Sportheim und Umkleidebereich in Eigenregie

SV Germania Adelsheim: Verein sanierte Sportheim und Umkleidebereich in Eigenregie

Traditionsbäckerei Deimel schließt am Donnerstag

Adelsheim: Traditionsbäckerei Deimel schließt am Donnerstag

So bringe sie Erfahrung aus ihrem Job bei der Bäckerei Deimel mit und habe auch alle Schulungen absolviert, um bestens vorbereitet zu sein. "Und heute ist sozusagen der Kick-Off", freute sich Bopp.

Bernhard Bopp, Vorstand Wirtschaftsbetrieb des SV Adelsheim, begrüßte die Gäste und blickte kurz in die jüngere Vergangenheit zurück. Völlig unabhängig von Irene Schlegel habe man in der Coronazeit das Sportheim umgebaut und u. a. einen neuen, modernen Gastraum geschaffen.

Wie groß die Sehnsucht der Bürger nach einem solchen Treffpunkt insbesondere nach der Schließung der Traditionsbäckerei Deimel mit Café Ende 2020 war – obwohl es auch das Eiscafé "Buon Gelato" in der Marktstraße gibt – zeigte sich am Mittwochnachmittag. Das frisch renovierte Sportheim des SV Germania Adelsheim platzte aus allen Nähten, von den gut 100 Besuchern, die zur offiziellen Eröffnung des neuen Cafés von Irene Schlegel bei Sektempfang und Häppchen gekommen waren, fand nicht einmal jeder einen Sitzplatz. Von Jung bis Alt, Kinder bis Senioren: Alle wollten sie sich einen ersten Eindruck verschaffen von dem neuen gastronomischen Angebot in der Stadt.

Adelsheim. (dore) "Es ist ein wahrer Glücksfall für alle hier – für die Stadt, den SV Adelsheim und die Bürger." Bürgermeister Wolfram Bernhardt drückte stellvertretend für viele Adelsheimer die Freude über die Eröffnung von "Irenes Frühstückscafé" aus.

Wie groß die Sehnsucht der Bürger nach einem solchen Treffpunkt insbesondere nach der Schließung der Traditionsbäckerei Deimel mit Café Ende 2020 war – obwohl es auch das Eiscafé "Buon Gelato" in der Marktstraße gibt – zeigte sich am Mittwochnachmittag. Das frisch renovierte Sportheim des SV Germania Adelsheim platzte aus allen Nähten, von den gut 100 Besuchern, die zur offiziellen Eröffnung des neuen Cafés von Irene Schlegel bei Sektempfang und Häppchen gekommen waren, fand nicht einmal jeder einen Sitzplatz. Von Jung bis Alt, Kinder bis Senioren: Alle wollten sie sich einen ersten Eindruck verschaffen von dem neuen gastronomischen Angebot in der Stadt.

Bernhard Bopp, Vorstand Wirtschaftsbetrieb des SV Adelsheim, begrüßte die Gäste und blickte kurz in die jüngere Vergangenheit zurück. Völlig unabhängig von Irene Schlegel habe man in der Coronazeit das Sportheim umgebaut und u. a. einen neuen, modernen Gastraum geschaffen.

"Vor Weihnachten kam dann Irene mit ihrer Idee auf uns zu, ein Café zu eröffnen. Wir waren begeistert, haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie man das realisieren kann", sagte Bopp. Und dann sei man sich sehr schnell einig geworden. Irene Schlegel bringe beste Voraussetzungen mit, um das Café erfolgreich zu führen.

So bringe sie Erfahrung aus ihrem Job bei der Bäckerei Deimel mit und habe auch alle Schulungen absolviert, um bestens vorbereitet zu sein. "Und heute ist sozusagen der Kick-Off", freute sich Bopp.

Bürgermeister Wolfram Bernhardt blickte auf diesen Eröffnungstag vor allem mit "einem lachenden, aber auch einem weinenden Auge". "Lachend", so Bernhardt, "weil in der Bevölkerung der große Wunsch bestand, nachdem Oli Deimel geschlossen hat, dass es wieder ein Café in Adelsheim gibt, wo sich die Menschen treffen und frühstücken können.

Ein Ort des sozialen Austauschs". Ein Glücksfall für Irene Schlegel sei das "super vorbereitete, sanierte Sportheim". Es sei zudem fußläufig von der Innenstadt aus zu erreichen, und auch genügend Parkplätze seien vorhanden.

Das "weinende Auge" bezog der Bürgermeister dagegen darauf, dass die Stadt mit Irene Schlegel eine sehr gute Mitarbeiterin des Küchenteams in der Martin-von-Adelsheim-Schule verliert, wo sie zuletzt tätig war. Ein Café in der heutigen Zeit zu eröffnen, sei schon ein Wagnis. Umso mehr lobte Bernhardt den Mut Irene Schlegels und wünschte ihr gutes Gelingen: "Ich drücke fest die Daumen!"

Die neue Cafébetreiberin nahm den Ball auf und bedankte sich zunächst bei Bernhard Bopp: "Ich bin damals einfach so reingeplatzt. Er hat meine Idee aber gleich gut gefunden und war ein sehr guter Helfer. In zwei Monaten haben wir das hier auf die Beine gestellt." An die vielen Gäste gerichtet, sagte Irene Schlegel: "Ich freue mich auf euch! Vielen Dank, dass ihr dabei seid."

Ihr neues Café hat von Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auf der Speisekarte findet sich ein reichhaltiges Frühstücksangebot: Ob Brötchen, Croissants, Marmelade, verschiedene Käse- und Wurstsorten, Müsli, Joghurt, Lachs, Gemüse, Obst oder Eierspeisen – da ist für jeden, der gerne ausgiebig frühstückt, etwas dabei.

Und dazu gibt es die entsprechenden Warm- und Kaltgetränke für einen guten Start in den Tag. Mit der Zeit möchte sie dieses Angebot auch noch erweitern, wie Schlegel gegenüber der RNZ informierte. Generell legt sie großen Wert auf regionale Produkte: So kommen etwa die Backwaren von der Bäckerei Dörr aus Sennfeld oder das Gemüse vom Biomarkt Beeren Bauer aus Adelsheim.

"Nachdem das Café Deimel, bei dem ich selbst gearbeitet habe, zugemacht hat, hörte ich von vielen Leuten, dass es in Adelsheim gar nichts mehr gibt, wo man ein solches Angebot bekommt. Da ist mir der Gedanke gekommen, so etwas hier im neuen Sportheim zu machen", erzählte Schlegel im Gespräch mit der RNZ über ihre Beweggründe. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Mann Andrei.

Info: Reservierungen sind bei Irene Schlegel, Telefon 0170/8831353, möglich.