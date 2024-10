Eberbach und Region. (alr) Jetzt ist es offiziell: es "herbstelt". Die letzten Kerwen der Saison stehen noch aus, Jubiläen werden gefeiert und es sind nur noch die Bilder und Fotografien, die an den warmen Sommer in Italien erinnern.

Zwischen Kerwe-Gaudi, Ausstellungseröffnungen und Kirchenmusik, am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Oktober, wird einiges geboten. Was am Wochenende in der Region Eberbach los ist, haben wir – soweit bekannt – in einer Übersicht zusammen gefasst.

Eberbach

> Der Museumsverein lädt Interessierte am Samstag um 17 Uhr zur Ausstellungseröffnung "Vom Färber-Müller zum Modehaus" in die Stadthalle ein. Neben einem Sektempfang erwartet die Gäste auch ein Referat von Stadtarchivar Dr. Marius Golgath. Ab Sonntag kann die Ausstellung dann zu den üblichen Öffnungszeiten (Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 17 Uhr) besucht werden.

> Im interkulturellen Garten findet am Samstag ab 14 Uhr das traditionelle Herbstfest statt. Bei Kaffee, Tee und Kuchen können sich die Gäste über den Garten informieren, zusammen kommen und sich unterhalten.

> Die kirchliche Sozialstation Eberbach öffnet am Samstag von 9 bis 13 Uhr ihre Türen. Gefeiert werden ihr 45-jähriges Bestehen und das 40-jährige Jubiläum der Nachbarschaftshilfe. Für die Besucherinnen und Besucher gibt es kostenlose Blutzuckertests und Blutdruckmessungen durch die Sonnen-Apotheke.

> Auf dem Flohmarkt der Berufsschulstufe der Schwarzbach Schule der Johannes Diakonie könnten Schnäppchenjägerinnen und -jäger fündig werden. Unter dem Motto "Praktisches und Besonderes? Hier ist für jeden etwas dabei!" werden Interessierte von 10 bis 16 Uhr ins Eberbacher Bildungs- und Arbeitszentrum (EBAZ) am Ohrsberg 4 eingeladen. Mit Kaffee und Kuchen ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

> "Sie werden lachen, es geht um Tod." Das ist der Name des Stücks der "Die Tabutanten", das sie am Samstag um 19 Uhr in der Galerie des Vereins KunstWerk ARTgerecht aufführen. Darin geht es um die Themen Leben, Lieben, Sterben und Tod. Anlass für das Improvisationstheater ist der Welthospiztag, der auch vom Hospizverein Eberbach-Schönbrunn durchgeführt wird. Beratung und Information durch den Hospizverein gibt es per Telefon unter 0176/99056060, per E-Mail unter info@hospizarbeit-in-eberbach.de oder im Internet www.hospizarbeit-in-eberbach.de

> In Rockenau ist mit der Kerwe einiges los. Der Startschuss fällt bereits heute um 18 Uhr mit dem Schlachtplatten-Essen in derHans-Leistner-Festhalle. Am Samstag stehen die Rockenauer Wiesn auf dem Programm. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn des Fests dann ab 18 Uhr. Der Sonntag beginnt ab 10 Uhr mit dem Frühschoppen der freiwilligen Feuerwehr Rockenau. Um 14 Uhr findet dann der traditionelle Kerweumzug statt.

Anschließend buntes Kerwetreiben mit musikalischer Unterhaltung von der Blaskapelle "Kleiner Odenwald Allemühl" in der Hans-Leistner-Festhalle angesagt. Mit Beginn der neuen Woche ist das Fest aber noch nicht vorbei: Am Montag findet um 17 Uhr die Kerwe-Predigt anschließend Verbrennung der Kerwe-Schlumpel am Schiffermast statt.

> Der Verein KunstWerk ARTgerecht eröffnet am Sonntag um 16 die Doppelausstellung Malerei und Fotografie unter dem Titel "Italienische Atmosphären” von Dietrich Bickler und seiner Tochter Ruth Bickler. Die Werke werden bis einschließlich 24. November in der Galerie ausgestellt sein. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.galerie-artgerecht.de.

> Zu einer Präsentation über das Missionshospital Diospi Suyana in Peru mit Klinikdirektor Dr. Klaus-Dieter John lädt die neuapostolische Kirchengemeinde am Sonntag um 17 Uhr in ihre Kirche im Schafwiesenweg 26 ein. Inhalt des Referats ist die Entwicklung des Krankenhauses. Weitere Informationen gibts im Internet unter www.nak-heidelberg.de und www.diospi-suyana.de.

Schönbrunn

> In Haag ist am Wochenende Kerwezeit. Los geht es schon heute ab 20 Uhr mit der Party des Kerwekomitees im Kerwezelt an der Raingartenhalle. Am Samstagnachmittag von 12 bis 14.30 Uhr unterstützt das Kerwekomitee alle Kinder beim Schmücken ihrer Fahrzeuge für den Umzug am Sonntag. Treffpunkt ist in der Raingartenhalle. Die Türen der Halle sind erneut ab 19 Uhr geöffnet, um 20.30 Uhr erfolgt der Fassbieranstich und ab 21 Uhr beginnt "Generation Sound´s" mit ihrem Programm.

Das Kerweessen am Sonntag beginnt um 12 Uhr und um 13.15 Uhr startet der Kerweumzug. Mit der Verlesung der Kerwepredigt geht es dann um 14.30 Uhr in der Halle weiter. Im Anschluss daran werden verschiedene Darbietungen auf der Bühne gezeigt und auch die Besucherinnen und Besucher werden mit dem Kerwetanz gefordert sein. Ab 16 Uhr legt DJ Speedy-T im Kerwezelt auf, bei gutem Wetter wird zudem eine Hüpfburg für Kinder aufgebaut und steht dann den Kids zum Toben zur Verfügung.

Zum Abschluss des Wochenendes findet am Montag ab 18.30 Uhr der Trauermarsch mit der Kerweschlumpel von der Raingartenhalle zum Pfarrgarten statt.

Nachbarn

> Der evangelische Kirchenchor Strümpfelbrunn Mülben lädt am Sonntag um 18 Uhr zu einem Konzert in die evangelische Kirche Strümpfelbrunn ein. Gefeiert wird das 95. Jubiläum des Kirchenchors. Interessierte können sich auf ein Potpourri von Kirchenmusik aus verschiedenen Epochen freuen. Musikalische Gäste sind außerdem: der Singkreis, der Posaunenchor und Andreas Gremmelmaier (Orgel). Die musikalische Leitung liegt bei Tobias Henrich. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Umtrunk im Gemeindehaus.

> Der Luftsportverein Hoher Odenwald veranstaltet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr das Odenwälder Drachenfest auf dem Segelfluggelände in Mülben. Für Flugzeuge ist der Platz an diesem Tag gesperrt, Besucherinnen und Besucher können die Drachen in allen Größen und Farben steigen zu lassen. In einem kleinen Wettbewerb werden die schönsten selbst gebastelten Flugdrachen von Kindern ausgesucht und prämiert. Zu gewinnen gibt es einen Rundflug mit einem Segelflugzeug.