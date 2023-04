Waldbrunn. (RNZ) Ab Dienstag wird die Landesstraße L524 zwischen Eberbach und Unterdielbach voll gesperrt sein. Grund dafür wird eine Sanierung sein, die vom Regierungspräsidium Karlsruhe durchgeführt wird. Diese soll sieben bis acht Monate andauern und hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

Die Linie 821 fährt in dieser Zeit nicht wie gewohnt von Waldbrunn direkt nach Eberbach, sondern wird über die Landesstraße L634 geleitet und fährt dann entweder über Schollbrunn nach Neckargerach und endet dort. Alternativ fährt sie direkt ohne Halt in Neckargerach an den Eberbacher Bahnhof.

Hierdurch verändern sich Fahrzeiten, zudem könnte ein Umstieg in Neckargerach nötig werden. Entsprechend hat der BRN einen Auszug des veränderten Fahrplans an Schule in Eberbach sowie über die Gemeinde Waldbrunn verteilt.

Auch der Fahrplan des Rad- und Wanderbus "NeO-Bus" ist angepasst worden. Der Saisonverkehr startete zum 1. April und endet am 29. Oktober. Die Linie bedient an den Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie Brückentagen die Ortschaften Neckargerach über Waldbrunn und Mudau nach Amorbach und zurück. Regulär startet und endet der NeO-Bus in Eberbach, aufgrund der Straßensperrung wird dieses Jahr der Bahnhof in Neckargerach angefahren. Eine Weiterfahrt mit der S-Bahn Rhein-Neckar in Richtung Eberbach bis nach Heidelberg oder nach Mosbach bis nach Osterburken ist zeitlich passend möglich.

Das Gleiche gilt auch für die Ruftaxi-Linie 8953 Eberbach – Waldbrunn. Die Linie startet und endet während der Straßensperrung ebenfalls in Neckargerach am Bahnhof. Einzelne Fahrten führen, aufgrund fehlender S-Bahnanbindungen, nach Eberbach an den Bahnhof. Das Ruftaxi muss eine Stunde vor Abfahrtszeit telefonisch oder online bestellt werden. Alle Umstiege von der S-Bahn in Neckargerach sowie in Waldbrunn können eingehalten werden.

Die aktuellen Fahrzeiten sind jederzeit abrufbar unter www.vrn.de oder www.dbregiobus-bawue.de.