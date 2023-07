> Name: Raphael Weber

> Alter: 22

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Anlagenmechaniker bei den Stadtwerken Buchen

> Mitglied in diesen Vereinen: TSV Buchen Handball, Mitglied seit 16 Jahren (F-Jugend)

> Das mag ich besonders an Buchen: die Sportanlagen, das Flair der Stadt, die Gesellschaftlichen Veranstaltungen, das Leben in der Kleinstadt, die so vieles gibt (Arbeitsstätten, Einkaufsmöglichkeiten, Veranstaltungen, Gemeinschaft) und die vielfältige Gastronomie- und Kneipenlandschaft

> Das fehlt in Buchen: ein Raum für Jugendliche zur freien Entfaltung (seit Schließung des Jugendkellers) sowie eine gute Verbindung zur bedeutenden Verkehrsinfrastruktur wie S-Bahn, Autobahn oder Flughafen

> Mein Lieblingsplatz: die Sport- und Spielhalle sowie die Sportanlagen generell, die Natur sowie unsere ruhige Wohngegend