> Name: Norbert Hummel

> Alter: 75

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen (zwischendurch Studium in Freiburg, wohnhaft in Wolfach, Bretten, seit 1979 wieder in Buchen)

> Beruf: Studiendirektor a. D.

> Mitglied in diesen Vereinen: Verein Bezirksmuseum, FG Narrhalla, Blecker-club, Odenwälder Trachtengruppe, Förderverein JMK-Musikschule, Kirchlicher Bauverein St. Oswald, CDU, Salon-Orchester Buchen

> Das mag ich besonders an Buchen: eine Kleinstadt mit allen Geschäften für den täglichen Bedarf und mehr, viele Lokalitäten/Gaststätten mit Freiluftterrassen im Sommer, "fünfte Jahreszeit" und hier besonders die Straßen- und Kneipenfaschenacht, umfassendes Schul- und Bildungsangebot, historische Bauwerke mit ihrer Geschichte

> Das fehlt in Buchen: ein durchgehendes markiertes Radwegenetz

> Mein Lieblingsplatz: Blick vom Galgenberg auf unsere Stadt, Morretal nach Hettigenbeuern, Flurkapelle Bödigheim, Stadtkirche St. Oswald