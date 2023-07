> Name: Markus Dosch

> Alter: 44

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: Buchen

> Beruf: Mitarbeiter Qualitätssicherung

> Mitglied in diesen Vereinen: Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis, SPD, Schachklub Buchen/Walldürn, KZ-Gedenkstätte Neckarelz, Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis, Förderverein Odenwaldhospiz, Förderverein des Kreiskrankenhauses Buchen, Lebenshilfe Buchen und Umgebung, DRK-Kreisverband Buchen und Deutscher Kinderschutzbund

> Das mag ich besonders an Buchen: Die Mischung und die Vielfalt. Buchen hat alles, was mach braucht ohne, dass man den Überblick verliert. Der Zusammenhalt ist groß, und es gibt viele engagierte Leute, die sich für die Gemeinschaft und für die Vielfalt einsetzen. Viele unterstützen dort, wo sie können. Die Gegend ist natürlich auch schön. Strukturell ist von der Versorgung alles vorhanden, und trotzdem ist man nah an der Natur. Aber dennoch sind die Menschen hier das Beste.

> Das fehlt in Buchen: ein Friedwald, besserer Ausbau der Radwegenetze und des Nahverkehrs, Treffpunkte für queere Personen, Integrationskonzept (Integrationsbeauftragte), bessere Förderung von Ehrenamtlichen

> Mein Lieblingsplatz: Da gibt es mehrere: Waldschwimmbad, Wald, Fußgängerzone, meine Wohnung.