> Name: Manfred Röckel

> Alter: 62

> Heimatort: Buchen

> Wohnort: immer schon Buchen

> Beruf: früher Polizeibeamter, jetzt Pensionär

> Mitglied in diesen Vereinen: stellvertretender Vorsitzender beim TSV 1863 Buchen, Freie Wähler, Stadtrat in Buchen, im Naturschutzbund Nabu und bei vielen weiteren Vereinen in der Buchener