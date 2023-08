Von Dominik Rechner

Walldürn. Chris Bennet Bröker balanciert entspannt den Ball auf der Seite des Kopfes, dann macht er das Ganze auf der Fußsohle, und zwischendurch lässt er beim Jonglieren dreimal hintereinander den Fuß um das runde Leder kreisen. Wie macht der das so einfach in dieser Sicherheit? Schaut man als normaler Hobbykicker dem zweifachen Deutschen Meister im Freestyle-Football dabei zu, wie er mit dem Fußball umgeht, kommt man ungläubig ins Staunen.

Seine Skills sind das Ergebnis jahrelanger und kontinuierlicher Trainingsarbeit. "Ich übe meine Tricks jeden Tag zwei bis drei Stunden", sagt Chris im Gespräch mit der RNZ-Zeitjung. Seit 2013 trainiert der 25-Jährige, der in Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis lebt und sein Trainingszentrum auf dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Hardheim-Dornberg hat, Freestyle.

Von dort schaffte er es bis ganz nach oben im deutschen Freestyle-Football-Olymp: 2021 gewann er den Deutschen Meistertitel, den er im Oktober des vergangenen Jahres sogar verteidigen konnte. Bei dem Wettbewerb in Heilbronn setzte er sich im Teilnehmerfeld der 32 besten deutschen Freestyler durch. "Ich war superglücklich, zufrieden und einfach nur stolz auf meine Leistung und auf meine Trainingsdisziplin über das ganze Jahr hinweg!", blickt Chris auf die Wiederholung dieses großen Erfolgs zurück.

Bei einem Wettkampf im Freestyle-Football, "Battle" genannt, wird jedem Teilnehmer ein Zeitlimit von 3 x 30 Sekunden vorgegeben, in denen er seine Tricks einer dreiköpfigen Jury aus erfahrenen und erfolgreichen Freestyle-Profis vorführt. Dreimal wechseln sich die Freestyler ab, und dann muss die Jury eine Stimme abgeben.

"Ziel beim Battle ist es, alles zu zeigen, was man kann. Im Finale ist es mir gelungen, eine unglaubliche Kombination zu schaffen", erzählt Chris begeistert. So habe er mit einem "Palle Mitch" (3,5-mal um den Ball) und ohne extra Berührung einen alternativen "Homie Touzanie" (2-mal um den Ball) in die Combo gestartet und mit einem 2,5-fachen zu 2-fachen Trick abgeschlossen.

"Ansonsten habe ich den Ball auch auf dem Kopf, Schulter, Rücken, im Sitzen, auf der Sohle und sogar im Handstand auf der Sohle balanciert", beschreibt Bröker sein großes Repertoire, mit dem er bei der Deutschen Meisterschaft alle in den Schatten gestellt hat. "Zusammenfassend habe ich in allen Bereichen alles gezeigt, was ich kann ", meint Chris.

Nach der erfolgreichen Verteidigung des Deutschen Meistertitels hat er ein noch größeres Ziel vor Augen: die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Nairobi (Kenia) im November. Doch der Weg dahin hat es in sich: "Nur die ersten fünf von Europa qualifizieren sich bei der Quali Ende Juli in Riga dafür." Die besten 16 Freestyler der Welt nehmen dann an der WM teil.

Freestyle-Football, das macht Chris im Gespräch mit der RNZ-Zeitjung deutlich, ist definitiv seine große Leidenschaft: "Immer, wenn ich freestyle, fühle ich mich frei. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und komme in einen extrem guten Zustand aus Fokus und Freude."

Durch die Erfahrungen, die er bei seinen Freestyle-Shows – sei es wie kürzlich bei einem Event der Stiftung des Bayern-München-Stars Jamal Musiala ("Team Musiala Foundation"), bei der Vorstellung des offiziellen Maskottchens für die UEFA Euro 2024 an einer Schule in Gelsenkirchen, in der Halbzeitpause eines Testspiels zwischen dem FC Augsburg und den Würzburger Kickers, oder auch "nur" bei privaten Feiern – gemacht hat, konnte er sich persönlich enorm entwickeln.

Bei seinem ersten Auftritt – es war auf einem Seniorennachmittag in seinem früheren Heimatort Boxberg (Main-Tauber-Kreis) im Jahr 2014 – war er sehr nervös. Doch die 400 Senioren seien begeistert gewesen. Er habe weiter jeden Tag trainiert, auch in der Mittagspause in der Schule. Daheim ist er erst wieder ins Haus gegangen, wenn sein Trick geklappt hat. "Ich habe mich vom schüchternen Jungen zu einem selbstbewussten Freestyle-Profi entwickelt", sagt Chris mittlerweile nicht ohne Stolz.

Wenn er Kindern oder auch Erwachsenen Einzel- oder Gruppentraining bietet, dann verbindet er daher die Übungen fast immer auch mit Brainkinetik-Training. Brainkinetik – was ist das eigentlich? "Das Gehirn steuert jede Bewegung. Wenn aber eine Blockade da ist, dann kann der Körper die Bewegungen nicht so gut durchführen", erklärt Chris zunächst. "Mit Brainkinetik schaffen wir durch bewusste Bewegung neue Nervenverbindungen im Gehirn und programmieren es somit auf spielerische Art und Weise auf Erfolg. Dabei ist das Ziel immer eine Kombinationsübung aus bestimmten Arm- und Beinbewegungen. Ein dichteres Netz an Nervenverbindungen in Deinem Gehirn bietet Dir in Deinem Leben viele Vorteile sowohl im Beruf, in der Schule als auch im Sport."

Starke Leistung: Chris Bennet Bröker (Mitte) nach dem Wettkampf der Deutschen Meisterschaft 2022 mit Pokal. Foto: Aguska Mnich

Durch das Training entwickle man sich in seiner Persönlichkeit, werde deutlich mutiger, konzentrierter und gelassener und könne in Stresssituationen bessere Lösungen finden. Auf ein Fußballspiel gemünzt, beschreibt es Chris so: "Wenn der Gegner starkes Pressing ausübt, bewahrt man durch dieses Training einen kühleren Kopf und schlägt den Ball nicht mehr einfach hektisch weg." Chris will in erster Linie nicht den Fußballer entwickeln, sondern "den Menschen in seiner Persönlichkeit". Insbesondere den Kindern möchte er von Anfang an vermitteln, dass sie an sich glauben sollen und nicht aufgeben.

So wie er selbst gelernt hat, an sich zu glauben: Als sein Traum, Profifußballer zu werden, nicht wahr wurde, warf er nicht die Flinte ins Korn. Er hatte in der Jugend in der badischen Auswahl gespielt, Probetrainings bei 1899 Hoffenheim, VfB Stuttgart und beim Karlsruher SC absolviert. Doch weil er zu klein und schmächtig war, reichte es nicht für den ganz großen Wurf. So fing Chris letztlich an, hauptberuflich als Freestyle-Football-Coach und Brainkinetik-Trainer zu arbeiten. Zunächst 2016 in der damaligen Soccerhalle in Crailsheim und mittlerweile selbstständig in Kooperation mit Schulen, Sportvereinen und Unternehmen, aber auch als Einzeltrainer für Privatpersonen.

Und Chris wäre nicht Chris, würde er sich nicht immer weiter entwickeln wollen: Um seine fachliche Kompetenz auszubauen, studiert er seit 2016 zusätzlich zu seinem Beruf Fitnessökonomie und Fitnesswissenschaften.

Chris Bennet Bröker erklärt zwei Einsteiger-Tricks zum Nachmachen für Zuhause und einen für Profis

Tricksen wie Chris Bennet Bröker – dazu gehört viel mehr als nur Talent: Jahrelanges und tägliches Training hat den zweifachen Deutschen Meister dahin gebracht, wo er heute steht. Doch auch der Profi hat mal klein, mit einfachen Tricks angefangen. Für die RNZ erklärt er zwei Einsteigertricks zum Nachmachen. Und als Sahnehäubchen hat er am Ende noch seinen besten "Move", den "Palle Around The World" (kurz: PATW), mit dem er die Jury bei der Deutschen Meisterschaft überzeugt hat, auf Lager.

Tricks für Einsteiger

> "Flick Up", Level 1: ",Flick Up‘-Tricks dienen dazu, den Ball elegant und cool vom Boden nach oben in das Jonglieren zu bekommen", erklärt Chris. "Für diesen Trick ist es ganz wichtig, dass der Ball gut zwischen beiden Füßen eingeklemmt wird", so der Freestyler. Beide Knöchel (Fußgelenke) berühren den Ball, und man gibt einen leichten Druck nach innen, damit der Ball nicht wegspringen kann. Dann springt man mit beiden Beinen gleichzeitig nach oben ab. "Der Ball wird am höchsten Punkt losgelassen, das heißt: bevor die Beine wieder Richtung Boden gehen." Wenn das funktioniere, könne man einen Schritt weitergehen: "Das heißt, dass man nach dem nach oben Abspringen den Ball mit den Füßen weiter jongliert." Wichtig ist: "Man muss nicht nur schnell hochspringen, sondern auch schnell mit einem Bein auf den Boden kommen, sodass man mit dem anderen Bein in der Luft weiterjonglieren kann."

> "Sitdowns", Level 1 ("Jonglieren"): Als "Sitdown"-Tricks werden die Tricks bezeichnet, die im Sitzen auf dem Boden ausgeführt werden. "Damit wir stabil sitzen und es für den Bauch nicht zu anstrengend wird, stützen wir uns bei Tricks im Jonglieren immer mit den Händen auf dem Boden ab", sagt Chris. Zunächst wird der Ball zwischen beiden Beinen eingeklemmt und dann in der Luft bewegt – nach links, rechts, oben und unten. "Die erste Aufgabe ist dann, den Ball mit den Füßen nach oben zu werfen, und wieder zwischen den Füßen aufzufangen." Als nächsten Schritt versucht man die Zehenspitzen ganz nach vorne durchzustrecken, den Ball auf den Vollspann zu legen, und ihn ein paar Sekunden zu balancieren. Dann wird der Ball mit dem Vollspann nach oben gespielt und mit der Hand aufgefangen.

"Als letzten Schritt nimmt man wieder den Ball zwischen die Füße, wirft ihn einmal mit den Füßen nach oben, spielt ihn einmal mit dem Vollspann und fängt ihn dann wieder zwischen den Füßen auf."

Chris’ "Master-Trick" (für Profis)

> Der PATW ("Palle Around The World"): Der PATW ist ein Football-Freestyle-Trick aus der Lower Kategorie. Er ist einer der schwierigsten Tricks, da man bei ihm dreimal mit einem Bein in der Luft den Ball umrundet. Mit diesem Trick hat Chris auch die Jury bei der Deutschen Meisterschaft überzeugt. "Ich kann den PATW sowohl inside als auch outside und sogar auch mit meinem schwächeren Bein", erklärt Chris. "Inside" und "outside" bezeichnet die Richtung der Umrundung, also entweder nach innen oder nach außen rotierend.

"Am liebsten mache ich den PATW inside mit meinem starken linken Bein", sagt Chris. Dabei berührt man den Ball mit abgeklapptem Fußgelenk am großen Zeh und springt bei einem explosivem Anheben des Beins aus der Hüfte so hoch wie möglich nach oben. Direkt auf dem Weg nach oben fängt man mit der ersten Umdrehung um den Ball an. "Dabei ist es entscheidend, sehr nah um den Ball herum zu gehen, aber dabei aufzupassen, dass man dennoch dem Ball genügend Luft lässt", betont Chris. Die zweite Umdrehung wird in etwa an der höchsten Stelle in der Luft ausgeführt, während der Ball den Wendepunkt erreicht hat und sich auch wieder Richtung Boden bewegt. Die dritte Umrundung ist auf dem Weg nach unten und erfordert nochmals maximale Geschwindigkeit, um schnell genug mit den Zehenspitzen unter den Ball zu kommen und ihn nach oben zu spielen.

Die Umdrehungen werden fast ausschließlich mit dem Kniegelenk durchgeführt, denn das gesamte Bein mit Oberschenkel dreimal um den Ball zu bewegen benötigt deutlich mehr Zeit.