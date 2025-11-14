VIP erhält neue Anbindung an B27
Die zusätzliche Route zu Verbandsindustriepark und Walldürner Gewerbegebiet soll die Wohngebiete "Heide" und "Lindig" entlasten.
Walldürn. (pm) Die Verlängerung der Industrieparkstraße ist nun offiziell freigegeben und stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Verbandsindustriepark und dem kürzlich fertiggestellten Kreisverkehr an der B27-Zufahrt bei Walldürn-Nord her. Die Bürgermeister Meikel Dörr (Walldürn), Christian Hauk (Höpfingen) und Stefan Grimm (Hardheim) bezeichneten das Gemeinschaftsprojekt des