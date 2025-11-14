Freitag, 14. November 2025

Plus Walldürn

VIP erhält neue Anbindung an B27

Die zusätzliche Route zu Verbandsindustriepark und Walldürner Gewerbegebiet soll die Wohngebiete "Heide" und "Lindig" entlasten.

14.11.2025 UPDATE: 14.11.2025 04:00 Uhr 58 Sekunden
Freie Fahrt zum Verbandsindustriepark: Die drei Bürgermeister von Walldürn, Höpfingen und Hardheim eröffneten gemeinsam die neue Anbindung aus Richtung des kürzlich fertiggestellten Kreisverkehrs in Walldürn.

Walldürn. (pm) Die Verlängerung der Industrieparkstraße ist nun offiziell freigegeben und stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Verbandsindustriepark und dem kürzlich fertiggestellten Kreisverkehr an der B27-Zufahrt bei Walldürn-Nord her. Die Bürgermeister Meikel Dörr (Walldürn), Christian Hauk (Höpfingen) und Stefan Grimm (Hardheim) bezeichneten das Gemeinschaftsprojekt des

