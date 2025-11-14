Walldürn. (pm) Die Verlängerung der Industrieparkstraße ist nun offiziell freigegeben und stellt eine wichtige Verbindung zwischen dem Verbandsindustriepark und dem kürzlich fertiggestellten Kreisverkehr an der B27-Zufahrt bei Walldürn-Nord her. Die Bürgermeister Meikel Dörr (Walldürn), Christian Hauk (Höpfingen) und Stefan Grimm (Hardheim) bezeichneten das Gemeinschaftsprojekt des