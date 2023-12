Walldürn. (rjs) Auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie soll die Entscheidung fallen, ob in Walldürn und in den Stadtteilen Trinkwasserbrunnen aufgestellt werden. Auf diese Vorgehensweise haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt in ihrer Sitzung am Dienstag im "Haus der offenen Tür" bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung aus den Reihen der SPD-Fraktio

n